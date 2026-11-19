Liderul de la Kremlin a făcut aceste declaraţii după ce a purtat discuţii trilaterale cu preşedintele Chinei, Xi Jinping, şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul summitului APEC de la Shenzhen, în China, scrie Agerpres.

Ucraina şi politicienii europeni îl acuză pe Putin că nu renunţă la ceea ce ei numesc o poziţie de negociere inflexibilă şi că nu este dispus să accepte compromisuri cu privire la solicitările sale ca Kievul să cedeze teritorii pe care forţele ruse nu le-au ocupat încă.

De asemenea, Putin a mai spus joi că Moscova recunoaşte că Ucraina are dreptul la propria securitate, dar nu în detrimentul securităţii Rusiei.

Putin susține că Rusia este pregătită să continue negocierile

Moscova este pregătită să continue discuţiile privind Ucraina şi chestiunile legate de securitatea europeană, însă trebuie să înţeleagă mai bine poziţia Europei, a subliniat el.

În acelaşi timp, preşedintele rus a descris discuţiile sale cu omologii chinez şi american drept "deschise" şi "foarte utile", în urma summitului trilateral fără precedent de la Shenzhen, conform AFP.

"Discuţia a avut loc într-un spirit de deschidere completă, ceea ce ne-a permis să ne înţelegem mai bine. Per total, a fost foarte utilă", a declarat Putin într-o conferinţă de presă la Shenzen.

Putin descrie discuțiile cu Trump și Xi drept utile

Totodată, Putin a comparat trilaterala cu Conferinţa de la Ialta din 1945 şi a îndemnat la acceptarea realităţii în cazul conflictelor actuale, într-o aluzie clară la Ucraina, informează şi EFE.

"La Ialta, nimeni nu a împărţit lumea (...) Nu a existat nicio împărţire a sferelor de influenţă. Doar a fost stabilită realitatea (...) Iar în conflictele din zilele noastre, va trebui să acceptăm şi noi realitatea", a declarat Putin.

El a spus că reuniunea de joi cu Xi Jinping şi Donald Trump nu a stabilit obiective ambiţioase şi că nimeni nu va fi obligat să respecte deciziile luate.

Cei trei lideri nu au convenit să se întâlnească periodic în acelaşi format, a adăugat Putin.

El a mai spus, conform Reuters, că va lua în considerare participarea la reuniunea G20 din decembrie, de la Miami, după ce a discutat despre acest lucru cu preşedintele american Donald Trump, cu ocazia întâlnirii lor din China.

Putin a precizat că va trebui să ţină cont de situaţia din Rusia atunci când va decide dacă să efectueze o deplasare în Statele Unite.