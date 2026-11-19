Bărbatul s-ar fi folosit de influența pe care o avea asupra membrilor comunității pentru a le agresa pe copile.

Corespondent Știrile PROTV: „Potrivit procurorilor, bărbatul, aflat acum în arest la domiciliu, ar fi profitat de autoritatea pe care o avea asupra membrilor din comunitatea religioasă pe care o conducea și așa ar fi reușit să își ademenească victimele. Totul ar fi început în 2023, când a agresat sexual o fată de 17 ani. În următorii ani, a făcut același lucru cu alte trei fete, care aveau 15, 17 și 18 ani.

Bărbatul își înființase propria grupare religioasă, independentă de cultele recunoscute oficial în România, spun anchetatorii. Deși era numit pastor de cei din comunitate, acesta ar fi fost, de fapt, un lider spiritual autoproclamat. Își aduna adepții la o casă de vacanță pe care o avea în comuna Călățele din județul Cluj, unde organiza întâlniri de rugăciune. Potrivit anchetatorilor, agresiunile ar fi avut loc chiar în timpul acestor întâlniri, într-o anexă de lângă locuință.

Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat preventiv în luna iunie, după percheziții la locuințele sale din Huedin și Călățele.

Acum a fost trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală și, dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoarea.”