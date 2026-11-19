Președintele Nicușor Dan a dezvăluit că folosește un sistem de inteligență artificială în acitivitatea sa de președinte. În general, el cere AI-ului să ofere sinteze, oferind exemplul celor pe care le solicită pentru subiecte care țin de politica externă.

„Instrumentul de AI pe care îl folosesc îmi face diferite sinteze, foarte interesante. De la politică externă până la, foarte rar, matematică. (...) Sunt lucruri pe care le știu, dar pe care le pune împreună”, a declarat Nicușor Dan atunci când a fost întrebat cum folosește inteligența artificială.

Preşedintele consideră că statul român are nevoie de o strategie de IA.

„Nouă ne lipseşte o strategie de IA a statului român. Cred că o să o avem. E un semn bun că avem un ministru al Digitalizării care evident că are şi atribuţii pe IA. Înţelege că este una din principalele sale atribuţii”, a mai afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El s-a referit şi la iniţiativa Just. AI.

„Just.AI se adresează sistemului de justiţie, cu puţine interferenţe administrative. A fost lansată în mai anul ăsta. Primul lucru important pe care vreau să îl spun este că cu una sau două excepţii toate instituţiile implicate au fost deschise să colaboreze şi ăsta este un semn foarte bun, inclusiv instituţii care în mod tradiţional se contrează una pe cealaltă. Faptul că toţi au înţeles importanţa e foarte bine, suntem în faza în care pe viitoarea arhitectură a relaţiei între AI şi toate instituţiile implicate sunt discuţii cu toate aceste instituţii implicate pentru a veni cu... conceptul există şi acum trebuie ca el să fie dezvoltat într-un plan de acţiune”, a afirmat Nicuşor Dan.