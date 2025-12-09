Este oficial. Primul stat din lume care a interzis rețelele sociale copiilor de sub 16 ani

Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, Alphabet, deschide o filă nouă YouTube și Meta, deschide o filă nouă Instagram și Facebook începând cu miezul nopții.

Sabrina Saghin

Zece dintre cele mai mari platforme au primit ordinul de a bloca accesul copiilor începând de miercuri la miezul nopții (marți, ora 13:00 GMT) sau de a plăti amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari americani) în conformitate cu noua lege, care a stârnit critici din partea marilor companii de tehnologie și a susținătorilor libertății de exprimare, dar a fost bine primită de părinți și de susținătorii drepturilor copiilor, scrie Reuters.

Guvernul impune restricții digitale

Interdicția este urmărită cu atenție de alte țări care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, pe fondul preocupărilor crescânde cu privire la impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor.

Într-un mesaj video care, potrivit Sky News Australia, va fi difuzat în școli în această săptămână, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că interdicția are scopul de a sprijini tinerii australieni și de a reduce presiunea care poate rezulta din fluxurile și algoritmii nesfârșiți.

„Profitați la maximum de vacanța școlară care se apropie. În loc să o petreceți derulând pe telefon, începeți un nou sport, învățați un nou instrument sau citiți cartea care stă de ceva timp pe raft. Și, foarte important, petreceți timp de calitate cu prietenii și familia, față în față.”, a spus el.

Citește și
incendii sydney
Incendii de vegetație de proporții în Sydney, Australia. 12 locuințe au fost distruse, sute de pompieri luptă cu focul

Australia ar putea crea un precedent

Lansarea pune capăt unui an de speculații cu privire la posibilitatea ca o țară să poată împiedica copiii să utilizeze tehnologia integrată în viața modernă.

De asemenea, începe un experiment live care va fi studiat la nivel global de către legiuitori frustrați de ceea ce ei consideră a fi o industrie tehnologică prea lentă în implementarea măsurilor de reducere a riscurilor.

„Deși Australia este prima țară care adoptă astfel de restricții, este puțin probabil să fie și ultima. Guvernele din întreaga lume urmăresc cu atenție modul în care puterea marilor companii tehnologice a fost combătută cu succes. Interdicția privind rețelele sociale în Australia este un semnal de alarmă.”, a declarat Tama Leaver, profesor de studii internet la Universitatea Curtin.

Guvernele din Danemarca până în Malaezia – și chiar unele state din SUA, unde platformele renunță la funcțiile de încredere și siguranță – spun că intenționează să ia măsuri similare, la patru ani după ce o scurgere de documente interne ale Meta a arătat că compania știa că produsele sale contribuiau la probleme de imagine corporală în rândul adolescenților. Meta a declarat că dispune de instrumente pentru protejarea copiilor.

Interdicția vizează inițial 10 platforme, dar guvernul a declarat că lista se va modifica pe măsură ce vor apărea noi produse și utilizatorii tineri vor trece la alternative.

Platformele promit conformare

Dintre cele 10 platforme inițiale, toate, cu excepția X a lui Elon Musk, au declarat că se vor conforma utilizând inferența vârstei - estimarea vârstei unei persoane pe baza activității sale online - sau estimarea vârstei, care se bazează de obicei pe o selfie. De asemenea, ar putea verifica documentele de identitate încărcate sau detaliile contului bancar asociat.

Musk a declarat că interdicția „pare o modalitate ascunsă de a controla accesul la internet al tuturor australienilor”, iar majoritatea platformelor s-au plâns că aceasta încalcă dreptul oamenilor la libertatea de exprimare. O contestație la Curtea Supremă australiană, supravegheată de un legislator libertarian, este în curs de soluționare.

Pentru companiile de social media, implementarea marchează o nouă eră de stagnare structurală, pe măsură ce numărul de utilizatori stagnează și timpul petrecut pe platforme se reduce, arată studiile.

Platformele afirmă că câștigă puțin din publicitatea adresată minorilor sub 16 ani, dar avertizează că interdicția perturbă fluxul de utilizatori viitori. Chiar înainte de intrarea în vigoare a interdicției, 86 % dintre australienii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani utilizau rețelele sociale, a declarat guvernul.

Sursa: Reuters

