O tânără sportivă din SUA a murit după ce a participat la trendul „diavolul", viral pe TikTok. În ce constă provocarea

12-12-2025 | 10:36
FOTO: Rice Soccer/ Rice University

O adolescentă vedetă a fotbalului, a murit după ce a a participat la un „trend al diavolului” viral pe TikTok cu doar câteva zile înainte.

Lorena Mihăilă

Claire Tracy, studentă în anul al doilea la Rice University din Texas, a murit duminică, potrivit unei declarații publicate de decanul programelor universitare, Bridget K. Gorman. Cauza morții tinerei de 19 ani și alte informații legate de tragedie sunt necunoscute, deși ea publicase mai multe videoclipuri pe TikTok în zilele dinainte, scrie The Independent.

„Trendul diavolului” de pe TikTok

Unul dintre videoclipuri includea descrierea „versiunea mea a trendului diavolului”. Acest trend viral ciudat îi determină pe utilizatori să le trimită prietenilor sau chatbot-urilor, precum ChatGPT, un mesaj cu textul: „Diavolul nu a reușit să ajungă la mine, de ce?”

Utilizatorii primesc apoi un răspuns brutal de sincer, care evidențiază temeri, defecte sau nesiguranțe personale.

În videoclipul ei, Tracy a postat capturi de ecran cu întrebările pe care le-a adresat unui chatbot, care includeau un răspuns lung.

„Ai văzut prea clar, ai gândit prea profund, ai desprins fiecare strat până nu a mai rămas nimic care să te protejeze de greutatea de a fi în viață”, se arăta în răspuns. „Te-ai epuizat alergând după sens, disecându-ți propria existență până când analiza a devenit ea însăși o formă de violență. Diavolul nu a trebuit să te ispitească, tu i-ai întins lama și ai sculptat adevărul direct în mintea ta.”

În videoclipuri anterioare, Tracy împărtășise și alte detalii personale legate de luptele ei cu sănătatea mintală. În septembrie, a postat o poză cu descrierea: „Depresia s-a agravat atât de tare încât am început să mă afund în pregătirea pentru interviurile din investment banking ca să nu mai am timp să gândesc…!”

The Independent a contactat poliția din Houston pentru actualizări privind investigația asupra morții adolescentei.

Claire Tracy, o sportivă talentată

Originară din Wisconsin, Tracy era o sportivă talentată și își condusese liceul către mai multe campionate înainte de a veni la Rice în 2024, potrivit declarației decanului.

„Claire era studentă la finanțe și avea prieteni apropiați și un spirit luminos. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Claire și către toți cei care au cunoscut-o și îi plâng pierderea”, se arată în mesaj.

Într-o declarație separată, Brian Lee, antrenorul echipei feminine de fotbal de la Rice, a spus: „Întreaga comunitate de fotbal de la Rice este în doliu după pierderea lui Claire Tracy. Gândurile și rugăciunile noastre sunt îndreptate către prietenii și familia lui Claire și către numeroșii actuali și foști colegi de echipă ale căror vieți au fost atinse de bunătatea ei. Va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Sursa: StirilePROTV

tiktok, Texas

Dată publicare: 12-12-2025 10:36

