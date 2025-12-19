TikTok a vândut operaţiunile din SUA şi scapă de interdicţia totală, după ani de controverse. Ce prevede acordul

E o veste bună pentru cei peste 170 de milioane de americani care „dau taptap” pe TikTok.

ByteDance, compania chineză care deține aplicația, a încheiat o serie de acorduri cu un grup de investitori americani și internaționali pentru transferul controlului operațiunilor din Statele Unite. Măsura permite aplicației să funcționeze în continuare pe piața americană și evită aplicarea unei interdicții federale, scrie BBC.

Tot procesul a fost supervizat de administrația Trump, iar tranzacția prevede crearea unei entități noi, care va administra platforma pentru utilizatorii din SUA.

Noul consorțiu va funcționa independent de compania-mamă. Faimosul algoritm care recomandă utilizatorilor ce să vizioneze va fi reconstruit în mod exclusiv pe baza datelor venite din SUA, iar informațiile vor fi stocate în infrastructura cloud a companiei Oracle.

Cât despre responsabilitatea pentru moderarea conținutului, aceasta va reveni investitorilor din consorțiu.

Principalul grup de cumpărători este format din Oracle, fondul de investiții Silver Lake și MGX, o companie din Emiratele Arabe Unite. Aceștia vor deține împreună 50% din noua structură.

Alte 30% vor reveni investitorilor existenți afiliați ByteDance, iar restul va fi distribuit altor parteneri. Finalizarea tranzacției ar trebui să aibă loc pe 22 ianuarie 2026 și necesită aprobarea autorităților chineze.

Acordul vine pe fondul îngrijorărilor exprimate ani la rând de autoritățile americane, care au acuzat riscuri de securitate națională legate de accesul la date și de posibila influențare a conținutului.

Legea care obligă la separarea TikTok de ByteDance a fost adoptată de Congres în 2024 și validată de Curtea Supremă în ianuarie 2025. Aplicarea interdicției, programată inițial pentru 19 ianuarie 2025, a fost amânată de mai multe ori de președintele Donald Trump, în contextul negocierilor pentru un acord.



