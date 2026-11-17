Site-urile unor companii și publicații importante, precum Zoom, HSBC, CNN, Ikea, Equifax și Salesforce, au fost compromise luni, a declarat un cercetător pentru Reuters, potrivit Metro.co.uk.

Hackerii au transmis cod JavaScript malițios pe peste 100 de site-uri, folosind Optimizely, o platformă populară de optimizare care testează interfețele utilizatorilor pe paginile web.

Codul malițios putea modifica adresele portofelelor de criptomonede, sustrage numerele cardurilor bancare, fura cookie-uri și chiar compromite telefoane iPhone și tablete iPad.

Compania Optimizely a anunțat că a remediat deja vulnerabilitatea, a eliminat codul malițios și a resetat conturile celor afectați.

Amploarea completă a prejudiciilor nu este cunoscută deocamdată, însă companiile implicate investighează incidentul.

Salesforce și Equifax au anunțat că dezactivează utilizarea platformei Optimizely și încearcă să stabilească modul în care a avut loc infiltrarea.

Celelalte companii vizate nu au transmis încă declarații oficiale.

Mai multe bănci din SUA au avut probleme cu serviciile online

Incidentul cibernetic a avut loc la doar o zi după ce clienții mai multor bănci din Statele Unite au întâmpinat dificultăți în accesarea conturilor și serviciilor online.

Printre instituțiile financiare afectate de problemele extinse de duminică s-au numărat marile bănci Chase, Wells Fargo și Bank of America.

Platforma Downdetector, care monitorizează întreruperile serviciilor online, a înregistrat o creștere bruscă a sesizărilor. Mulți utilizatori au semnalat probleme la autentificare și la verificarea soldurilor conturilor bancare.

Probleme semnalate la aeroporturi și la aplicațiile Microsoft

Săptămâna trecută, aplicațiile Microsoft au fost indisponibile, afectând milioane de utilizatori din întreaga lume.

De asemenea, vineri, mii de zboruri au fost suspendate în Statele Unite, după ce autoritățile din domeniul aviației au impus, într-o măsură rară, oprirea la sol a aeronavelor, în urma unei defecțiuni de comunicații.