Google acuză un producător chinez că a introdus intenționat programul periculos, care le permite infractorilor să controleze aparatele de la distanță și să colecteze informații personale. Aceste dispozitive au ajuns și în Europa, posibil, spun specialiștii, și la noi în țară.

Aparatele afectate sunt de tip TV Box, acele dispozitive care se conectează la televizoarele mai vechi și le transformă în smart tv. Astfel, utilizatorii au acces la aplicații de streaming, filme și alte programe online.

Corespondent ProTV: „Așa arată un dispozitiv similar. Potrivit Google, virusul era ascuns în sistemul de operare încă din fabrică și se activa după prima pornire. Astfel, proprietarii puteau avea dispozitivele infectate fără să fi accesat vreun link suspect”.

Este ca și cum am cumpăra un apartament, dar vânzătorul ar păstra o cheie, fără să știm. Ar putea intra oricând, fără permisiunea noastră. Astfel, infractorii puteau controla aparatele de la distanță, puteau colecta informații personale și folosi conexiunile la internet ale proprietarilor pentru activități online ilegale, inclusiv fraude.

Liviu Bălțoi, specialist în securitate cibernetică: „Sunt afectate dispozitive din peste 200 de țări, adică aproape toate din lume. Cred că sunt și pe piața din România. În momentul în care avem un singur dispozitiv cu o problemă, cu un backdoor infectat, gândiți-vă că el transmite mai departe, fie comunică cu celelalte dispozitive, poate infecta, poate să știe adresa, IP-urile din casă, poate să știe parolele WiFi-ului și poate accesa toate dispozitivele conectate. Gândiți-vă că am o cameră, camera copilului, cameră video. În momentul acela, dispozitivul infectat are acces la acea cameră și poate sustrage date de acolo”.

Tentativă masivă de fraudă asupra abonaților Netflix din România

Între timp, în România, o altă metodă de fraudă îi vizează pe abonații platformei de streaming Netflix. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii trimit mesaje în care susțin că plata abonamentului a eșuat și că utilizatorii riscă suspendarea contului.

Pentru a evita această situație, oamenii sunt îndemnați să acceseze un link și să introducă datele cardului bancar. Numai că pagina este falsă, iar informațiile bancare ajung direct la infractori.

Netflix atrage atenția clienților săi că:

„-Nu îți vom solicita niciodată să împărtășești informații personale într-un e-mail sau mesaj SMS.

-Nu îți vom solicita niciodată să efectuezi plăți prin intermediul unui furnizor sau site terț.

-În cazul în care mesajul SMS sau e-mailul conține un link pe care nu-l recunoști, nu atinge și nu da click pe acesta”.

Cei care au introdus deja datele bancare pe pagini false trebuie să contacteze imediat banca și să raporteze autorităților tentativa de fraudă.