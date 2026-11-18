Marian Andrei: „Este un sistem foarte inteligent, practic are la bază miliarde de telefoane cu Android din toată lumea și care sunt folosite, iată, telefoanele noastre care stau peste noapte pe masă, la încărcat, liniștite, sau peste zi, sunt folosite ca niște mici seismografe. Practic accelerometrul pe care noi îl folosim pe telefonul mobil ca să rotim imaginea, ca să ne jucăm, de exemplu, are și acest rol, poate detecta vibrațiile fine ale Pământului și să ne trimită alerta atunci când simte un cutremur. Sistemul este mai complex de atât. Practic, când se întâmplă cutremurul, avem două unde, unda P, care este foarte puternică, dar nu foarte rapidă, și unda S, pe care noi le simțim. Dar ce se întâmplă mai departe, atunci când prima undă trece și avem telefonul pe o noptieră, la încărcat, accelerometrul citește acele mișcări. Apoi toate mișcările înregistrate de telefonul nostru ajung într-un server, dar nu este suficientă notificarea de la un singur telefon, așa că e nevoie de mii de zeci de mii de telefoane în zona focarului care să se afle în zona cutremurului și toate aceste telefoane trimit semnale către server”.

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