Autoritățile au emis o serie de precizări pentru a clarifica situația echipamentelor de măsurare a vitezei și a asigura cetățenii cu privire la modul de operare.

Potrivit Centrului de Informare și Relații Publice al IGPR, forțele de ordine dispun în prezent de un număr consistent de dispozitive operaționale. „Polițiștii rutieri acționează, la nivel național, cu peste 700 de aparate radar funcționale”, se arată în comunicatul instituției. Reprezentanții Poliției Române au subliniat că eventualele absențe ale unor dispozitive din trafic nu au nicio legătură cu un incident de securitate cibernetică: „Această situație nu este consecința unui atac informatic”.

Explicația oficială pentru retragerea unor radare din uz ține strict de procedurile de calibrare. „Unele echipamente au fost retrase temporar din utilizare pentru verificări și evaluări tehnice, în vederea asigurării acurateței constatărilor în trafic”, au transmis oficialii. Aceștia au ținut să precizeze că scoaterea din uz nu este definitivă: „Retragerea temporară nu presupune casarea acestora”, urmând ca, în urma evaluărilor, să se decidă dacă aparatele respective mai pot fi folosite în misiuni.

Dincolo de aspectele tehnice și de zvonurile infirmate, IGPR a lansat un apel către toți șoferii, amintind că siguranța pe șosele rămâne prioritară, indiferent de echipamentele aflate în testare: „Recomandăm conducătorilor auto să respecte permanent regulile de circulație și limitele de viteză. Conduita responsabilă la volan protejează atât propria viață, cât și viața celorlalți participanți la trafic”.