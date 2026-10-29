Votul de marți poate schimba echilibrul de putere la Washington, poate bloca planurile lui Donald Trump și poate influența decizii esențiale pentru securitatea Europei și a României.

Corespondent PRO TV: „Americanii nu își aleg acum președintele. Dar pot decide cât de multă putere va mai avea acesta în următorii doi ani. Se numesc alegeri midterms, pentru că au loc la jumătatea mandatului prezidențial, la doi ani după alegerile pentru Casa Albă.

Pe 3 noiembrie, americanii îi aleg pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și aproximativ o treime din Senat, adică 35 de senatori. Cele două camere formează Congresul, instituția care adoptă legile, aprobă bugetul și controlează puterea executivă, adică pe președinte.

Miza este uriașă: dacă democrații câștigă controlul uneia sau al ambelor camere, președintele Donald Trump va avea mai multe obstacole în aplicarea agendei sale. Dacă republicanii își păstrează majoritatea, îi va fi mai ușor să-și promoveze politicile. Lupta este foarte strânsă. Deși Donald Trump are cel mai mic nivel de popularitate pentru un președinte în prezent, sondajele de până acum nu dau un câștigător clar. Îi creditează pe democrați cu un avans fragil deocamdată.

Iar rezultatul ne privește direct și pe noi. De la sprijinul american pentru Ucraina și securitatea NATO până la cheltuielile de apărare, sancțiunile împotriva Rusiei și relațiile comerciale cu Europa, deciziile Washingtonului au consecințe dincolo de granițele Americii. Alegerile nu schimbă automat politica externă a lui Trump. Dar pot schimba cât de ușor o poate pune în practică.

În concluzie, americanii nu votează pentru un nou președinte. Votează câtă putere îi lasă celui pe care l-au ales deja. Iar pentru România și Europa, diferența poate fi esențială. Tocmai de aceea, în zilele următoare, la Știrile PRO TV, vă voi ține la curent cu desfășurarea acestor alegeri în direct din Statele Unite.”