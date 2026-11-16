Măsura va fi aprobată în şedinţa de marţi a cabinetului, a spus Diaz la postul La Sexta TV, potrivit Agerpres.

Anunţul survine cu mai puţin de două săptămâni înaintea alegerilor legislative anticipate de la 29 noiembrie.

Partidul Popular spaniol și cel de extremă dreapta, Vox, ar obține împreună o majoritate parlamentară la alegerile anticipate programate pentru duminică, 29 noiembrie, indică trei sondaje publicate luni.

Sanchez se confruntă cu dificultăți în a mobiliza alegătorii de stânga deziluzionați, deși a descris perspectiva unui guvern format din PP și Vox drept o amenințare pentru drepturile sociale câștigate în ultimele decenii.

Majorarea salarială anunţată este mai mare decât prognoza de inflaţie a Băncii Spaniei pentru anul în curs, de 3,9%, şi din ultimele 12 luni până în octombrie, de 4,9%.

Cât va crește salariul minim în Spania

Măsura va creşte salariul minim cu 65 de euro, până la 1.286 de euro lunar. Acesta va fi plătit de 14 ori pe an, incluzând două salarii suplimentare în iulie şi decembrie.

De această majorare neimpozitată vor beneficia peste 2,5 milioane de lucrători, mai ales femei şi tineri, potrivit guvernului.

Majorarea planificată pentru anul 2027 ar ridica salariul minim din Spania cu aproape 75% faţă de nivelul din 2018, o creştere de 550 de euro pe lună, pe parcursul a nouă ani.