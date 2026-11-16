Sondajele sunt primele de la lansarea campaniei electorale săptămâna trecută, în care temele principale sunt locuințele accesibile, imigrația, corupția și recenta catastrofă feroviară, notează Agerpres.

Un sondaj realizat de 40db pentru cotidianul El País îi arată pe socialiști într-o creștere ușoară, de la 29,9% la 30,3%, pentru prima oară peste pragul de 30% de la alegerile din 2023.

Totuși, PP, cotat cu 31,5% din opțiuni, și Vox, cu 18%, ar obține împreună mai mult de 190 de mandate din cele 350 ale camerei legislative inferioare, adică o majoritate.

Un alt sondaj, întreprins de NC Report pentru publicația La Razón, indică o proiecție de 201-205 locuri pentru PP și Vox împreună și de 104 pentru socialiști, aflați într-o ușoară creștere, până la 26,1%.

Mai mult, potrivit sondajului IMOP pentru El Confidencial, socialiștii au urcat cu un punct procentual față de săptămâna anterioară, ajungând la 26,9%, un scor care le-ar aduce 109 mandate, față de 194 ale blocului de dreapta.

Sanchez se confruntă cu dificultăți în a mobiliza alegătorii de stânga deziluzionați, deși a descris perspectiva unui guvern format din PP și Vox drept o amenințare pentru drepturile sociale câștigate în ultimele decenii.

Sondajul realizat de institutul public CIS rămâne în continuare o excepție. Săptămâna trecută, acesta prognoza între 134 și 143 de mandate pentru socialiști, față de 155-171 pentru PP și Vox împreună, sugerând că Sanchez ar putea rămâne la putere printr-o coaliție largă de stânga.