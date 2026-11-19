Un nou sondaj privind intențiile de vot din Spania arată o cursă strânsă între Partidul Popular și socialiști, în contextul în care liderul conservator Alberto Núñez Feijóo și premierul de stânga Pedro Sánchez se pregătesc pentru o dezbatere electorală directă, programată joi seară, notează Politico.

Potrivit sondajului realizat de PF Global, Partidul Popular (PP) ar câștiga alegerile anticipate din 29 noiembrie, cu 29,5% din voturi, în timp ce Partidul Socialist (PSOE) ar obține 27,2%.

Având în vedere o marjă de eroare de 2,6%, cele două formațiuni se află practic la egalitate din punct de vedere statistic. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.454 de spanioli, în perioada 15-17 noiembrie. Rezultatele înregistrate de partidul de extremă dreapta Vox, aflat pe locul al treilea, oferă o imagine mai clară asupra modului în care ar putea arăta viitorul guvern al Spaniei.

Potrivit sondajului, Vox ar urma să obțină 19,6% din voturi. Astfel, o eventuală alianță între Partidul Popular și Vox ar cumula aproape 50% din sufragii, ceea ce l-ar transforma pe Feijóo în principalul favorit pentru funcția de prim-ministru al Spaniei.

Sondajul arată și cum s-au schimbat opțiunile alegătorilor față de 2023. De exemplu, 20% dintre cei care au votat Partidul Popular în urmă cu trei ani au declarat că ar susține acum Vox, în timp ce 10% dintre alegătorii socialiștilor au spus că și-ar îndrepta votul către PP.

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru socialiști în aceste alegeri este prăbușirea electorală a aliaților lor de stânga. După trei ani în care a fost partenerul junior al socialiștilor la guvernare, formațiunea Sumar și-a schimbat numele în Frente Amplio (Frontul Larg), într-o încercare de a-și mobiliza din nou electoratul.

Strategia nu a dat însă rezultate. Podemos, o altă formațiune de stânga, a refuzat să se alăture alianței, iar Frente Amplio este cotat la doar 5,9%, în timp ce Podemos ar obține 2,2%. Împreună, cele două formațiuni sunt departe de rezultatul de 12,3% obținut de Sumar la alegerile din 2023.

Stânga ar putea găsi totuși o altă formă de unitate, prin mobilizarea în jurul Partidului Socialist. Potrivit sondajului, 29% dintre alegătorii Frente Amplio și Podemos ar fi dispuși să voteze cu Sánchez pe 29 noiembrie, pentru a împiedica Vox să ajungă la putere.

Acest vot strategic contribuie însă la reducerea reprezentării stângii în Parlament, ceea ce îi îngreunează lui Sánchez obținerea sprijinului de care are nevoie pentru a rămâne la guvernare în fruntea unei coaliții. Aproximativ 30% dintre alegătorii socialiști îl susțin pe Sánchez doar pentru a-l împiedica pe liderul Vox, Santiago Abascal, să ajungă la putere.

Sondajul arată și cât de mult s-a transformat campania electorală într-o confruntare personală

În timp ce alegătorii de stânga se mobilizează împotriva Vox și a liderului său, conservatorii și alți alegători fac același lucru împotriva lui Sánchez. Aproximativ 30% dintre respondenți au declarat că principalul lor obiectiv este înlăturarea premierului socialist. În rândul alegătorilor PP și Vox, procentul ajunge la 59%.

Neîncrederea în corectitudinea numărării voturilor este, de asemenea, un aspect important evidențiat de sondaj, în special în rândul alegătorilor de dreapta: 65% dintre susținătorii Vox și 34% dintre cei ai Partidului Popular nu au încredere în acest proces. Prin comparație, doar 15% dintre alegătorii socialiști și-au exprimat temeri cu privire la legitimitatea scrutinului.

Suspiciunile sunt și mai mari în ceea ce privește votul prin corespondență

De asemenea, alegătorii de dreapta se opun în număr mare așa-numitei „legi a nepoților”, care le permite descendenților exilaților și emigranților spanioli să obțină cetățenia Spaniei și, implicit, dreptul de vot. Măsura este respinsă de 63% dintre susținătorii Vox și de 56% dintre alegătorii Partidului Popular.