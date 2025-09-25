Alegeri în Republica Moldova. Cine se află pe primul loc în sondaje cu câteva zile înainte de scrutin

Stiri externe
25-09-2025 | 10:17
alegeri prezidențiale republica moldova
Profimedia

Partidul pro-european aflat la guvernare în Republica Moldova este într-o luptă strânsă cu formațiunile pro-ruse, cu doar câteva zile de alegerile parlamentare din 28 septembrie, arată un nou sondaj.

autor
Lorena Mihăilă

Numeroşi alegători sunt incă indecişi înaintea scrutinului de duminică, comentează joi Reuters.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri în Republica Moldova. O singură companie, „Date Inteligente", a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.

Ce arată sondajul

Un sondaj de opinie publicat miercuri de compania iData arată că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de Sandu, este creditat cu 24,9% din intenţiile de vot, având un mic avans faţă de Blocul Patriotic (pro-rus), care ar obţine 24,7% din sufragii.

Citește și
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment crucial. De votul vostru depinde viitorul vostru

Blocul Alternativa, acuzat de guvern că promovează o agendă pro-Kremlin, este susţinut de 7,2% din alegători, iar Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, fost primar al oraşului Bălţi, ar obţine 5,4% din voturi, potrivit aceluiaşi sondaj.

Un total de 26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota, indică sondajul iData.

Dacă se iau în calcul doar alegătorii decişi, sondajul arată că Blocul Patriotic ar obţine 33,9%, iar PAS 33,6% din voturi.

Varianta cea mai rea 

În cazul în care partidul de guvernământ, care în ultimii patru ani a deţinut 61 din cele 101 de locuri în parlament, nu reuşeşte să-şi păstreze majoritatea, este mai probabil ca Maia Sandu să încheie o înţelegere cu formaţiunea Partidul Nostru decât să desemneze un premier pro-rus, sunt de părere analiştii politici.

Preşedinta Maia Sandu, care s-a concentrat pe demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030 a uneia dintre cele mai sărace ţări din Europa, a denunţat invazia rusă în Ucraina vecină şi a acuzat Rusia de interferenţă în procesul electoral, în timp ce opoziţia a denunţat constant creşterea costului vieţii.

De asemenea, premierul moldovean Dorin Recean a acuzat Rusia miercuri de încercare de preluare a puterii prin vărsarea a milioane de euro în Republica Moldova pentru a cumpăra voturi şi pentru a instiga la dezordine.

„Kremlinul se află şi în centrul acestei campanii electorale pentru a obţine puterea asupra Moldovei prin ocolirea opţiunii ei suverane”, a spus Recean după o şedinţă a cabinetului său.

Rusia neagă orice tentativă de a influenţa votul şi acuză autorităţile moldovene de suprimarea opoziţiei şi încurajarea rusofobiei.

Miercuri, Moscova l-a convocat la Ministerul de Externe rus pe ambasadorul Republicii Moldova după ce Chişinăul a refuzat să acrediteze reprezentanţi ruşi ca observatori la alegeri.

Maia Sandu a fost realeasă anul trecut şi un referendum privind aderarea la UE a trecut cu o mică majoritate, cu sprijinul masiv al cetăţenilor moldoveni care trăiesc în străinătate.

Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”

Sursa: Agerpres

Etichete: Republica Moldova, alegeri, sondaj, pro rusi,

Dată publicare: 25-09-2025 09:34

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Republica Moldova, fără exit-polluri la alegerile parlamentare: CEC a respins singura cerere depusă
Stiri externe
Republica Moldova, fără exit-polluri la alegerile parlamentare: CEC a respins singura cerere depusă

Comisia Electorală Centrală a respins solicitarea companiei "Date Inteligente" din cauza "suspiciunilor rezonabile" privind sursele de finanțare.

Nicuşor Dan: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment crucial. De votul vostru depinde viitorul vostru
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment crucial. De votul vostru depinde viitorul vostru

Alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc duminică reprezintă "un moment crucial" pentru viitorul cetăţenilor săi, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.

 

Poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot care erau deja ștampilate în favoarea blocului Alternativa
Stiri externe
Poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot care erau deja ștampilate în favoarea blocului Alternativa

Cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot deja ștampilate la o tipografie din Capitală. Toate aveau ștampila „Votat" pe blocul „Alternativa".

Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova. Rusia încearcă să îi facă ce Iranul a făcut Libanului
Stiri externe
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova. Rusia încearcă să îi facă ce Iranul a făcut Libanului

Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.  

Grecia pregătește extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară
Stiri externe
Grecia pregătește extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

Grecia vrea să îl extrădeze săptămâna aceasta pe Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru acuzații de furt bancar, anunță Reuters.

Recomandări
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara
Vremea
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara

Temperaturile vor scădea în următoarele zile chiar și cu 10 grade, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediteraneană se apropie de România. Ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la alimente cu șase luni, după scandalul din coaliția de guvernare
Stiri Politice
Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la alimente cu șase luni, după scandalul din coaliția de guvernare

Guvernul va aproba prin ordonanţă de urgenţă instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Top citite
1 ccr, curtea constitutionala
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
2 Diana Buzoianu
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
3 stomatologie
Shutterstock
Doctor de bine
Două tehnici moderne reduc anxietatea pacienților la stomatolog. Care e rolul medicilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28