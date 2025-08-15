Al treilea deces provocat de incendiile din Spania. Căldura extremă sufocă Europa

Incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Spania au provocat moartea unei a treia persoane, în timp ce valul de căldură intensă persistă în mare parte din Europa, determinând guvernele copleşite să ceară ajutor de la vecini, scrie The Guardian.

Comisia Europeană a anunţat că trimite avioane care să arunce apă în Spania, care se chinuie să ţină sub control incendiile mortale, în timp ce și țările din Balcani primesc ajutor în lupta cu flăcările.

Un pompier voluntar a murit după ce a luptat cu un incendiu în Castilia şi Leon, au anunţat joi autorităţile, după ce un alt voluntar a murit în aceeaşi regiune, marţi.

Un alt bărbat a murit la periferiile Madridului, luni, în timp ce încerca să salveze caii dintr-un grajd cuprins de flăcări.

„Moartea ne loveşte din nou, cu pierderea unui al doilea voluntar care şi-a pierdut viaţa în Leon”, a afirmat joi premierul Spaniei, Pedro Sánchez.

El le-a mulţumit „eroilor” care protejează populaţia de incendii şi a declarat că „ameninţarea rămâne extremă”.

Evacuări și arestări

În Patras, al treilea cel mai mare oraş al Greciei, pompierii au reușit să limiteze un incendiu care a mistuit periferiile portului şi a dus la evacuarea unui spital de copii şi a unui azil de bătrâni.

Un tânăr de 19 ani, care ar fi mărturisit că a provocat incendiul, se află printre cei arestaţi în legătură cu acesta, a relatat presa locală.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Grecia, Vasilios Vathrakoyannis, a afirmat că situaţia generală s-a îmbunătăţit pe toate fronturile după o luptă cu focul care a durat toată noaptea, însă în cele mai multe regiuni ale ţării riscul de incendii rămâne foarte ridicat.

Spania a anunţat că a desfăşurat 1.000 de militari şi 50 de mijloace aeriene pentru a lupta cu incendiile, devenind a cincea ţară în decurs de o săptămână care activează Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene în acest scop.

Comisia Europeană a anunţat că două avioane care se aflau în Franţa urmau să fie trimise în Spania joi.

Grecia urmează să primească două elicoptere suedeze staţionate în Bulgaria în cadrul mecanismului, activat marţi, în timp ce Bulgaria, Albania şi Muntenegru – unde un soldat a murit în timpul intervenţiei la un incendiu din apropierea capitalei – au primit, de asemenea, sprijinul pompierilor din mai multe ţări ale UE.

Mecanismul de Protecţie Civilă al UE, care coordonează răspunsurile în timp de război şi alte crize, a fost activat de 16 ori în actualul sezon de incendii.

Numărul de activări din 2025 a ajuns deja la nivelul întregului sezon de incendii din 2024, a precizat Comisia.

Incendiile de vegetaţie au distrus peste 500.000 de hectare în Europa în acest an, potrivit datelor oficiale – o creştere de 134% faţă de media ultimelor două decenii. Săptămâna trecută, Franţa s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949.

Cei doi pompieri spanioli care au murit încercau să încetinească răspândirea unui incendiu când au fost înconjuraţi de flăcări, marţi după-amiază, potrivit cotidianului spaniol El País. Incendiul ar putea deveni unul dintre cele mai mari din istoria ţării.

Vântul puternic şi schimbător a propagat flăcările care i-au prins în capcană pe cei doi bărbaţi, a relatat ziarul. Unul dintre ei a murit în câteva ore, iar celălalt, care a suferit arsuri pe 85% din suprafaţa corpului, a murit după o zi petrecută în spital.

Şase persoane sunt încă spitalizate în regiune, cu arsuri şi răni grave, a relatat presa locală.

