Brigitte Macron, DJ la o petrecere caritabilă organizată la Disneyland pentru copii bolnavi. VIDEO

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, și-a arătat talentul de DJ și mișcările de dans la o petrecere organizată la Disneyland Paris pentru copii internați în spitale și familiile lor.

Imagini de la eveniment o arată pe Brigitte Macron dansând și mixând muzică în fața a aproximativ 300 de copii și aparținători, în cadrul parcului de distracții din apropierea Parisului, potrivit Daily Mail.

Cunoscută pentru pasiunea sa pentru muzică și dans, aceasta a preluat pupitrul DJ-ului Sam One în timp ce răsuna piesa „Forever Young” a trupei Alphaville, în timpul unei sesiuni speciale organizate într-un restaurant din parc.

Ea a dansat și i-a încurajat pe cei din fața ei să i se alăture, creând o atmosferă relaxată și plină de energie.

Eveniment caritabil și context sensibil

Evenimentul a făcut parte din inițiativa caritabilă anuală Pièces Jaunes, care strânge fonduri pentru proiecte destinate spitalelor din Franța. Alături de Brigitte Macron a dansat și Didier Deschamps, selecționerul echipei naționale de fotbal a Franței, patron de lungă durată al organizației.

Apariția publică a avut loc la scurt timp după ce un tribunal din Paris a condamnat zece persoane pentru hărțuire cibernetică, după ce au răspândit afirmații false și jignitoare despre Brigitte Macron. Instanța a decis pedepse cu închisoare cu suspendare de până la opt luni pentru comentarii considerate „deosebit de degradante”.

Într-o intervenție la postul național TF1, Brigitte Macron a declarat că a inițiat acțiunile în justiție pentru a da un exemplu împotriva hărțuirii online. Fiica sa, Tiphaine Auzière, a depus mărturie în instanță, afirmând că întreaga familie a fost afectată de aceste atacuri.

