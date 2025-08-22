AFP: Peste un milion de hectare arse în UE de la începutul lui 2025, un record de la înregistrarea datelor

Incendiile de vegetație au devastat 1.015.731 de hectare (peste 10.000 kilometri pătraţi) în Uniunea Europeană în 2025.

Aceasta reprezintă o suprafaţă-record de când se ţin aceste statistici, în 2006, potrivit unei analize AFP a datelor sistemului european de informare despre incendii de pădure (EFFIS), indicatorul Observatorului european Copernicus, relatează AFP.

Recordul s-a înregistrat joi la prânz şi reprezintă o suprafaţă mai mare decât Corsica, potrivit acestui bilanţ realizat de AFP pe baza unor estmări ţară cu ţară furnizate de EFFIS.

Spania şi Portugalia luptă în continuare împotriva unor incendii.

Aceste estimări iau în calcul doar incendiile care au ars peste 30 de hectare.

Patru state UE şi-au depăşit recordul anual

Această suprafaţă o depăşeşte pe cea de 988.524 de hectare de pădure care au fost făcute scrum în 2017 - peste jumătate în Portugalia, în incendii soldate cu 119 morţi.

Patru state membre UE - Spania, Cipru, Germania şi Slovacia - şi-au depăşit deja ”recordul anual” din ultimii 20 de ani, de când există aceste date.

Spania - devastată de numeroase incendii în vest, soldate cu patru morţi - este cel mai afectat stat UE de incendii, cu peste 400.000 de hectare (4.000 de kilometri pătraţi) arse, reprezentând aproape 40% din suprafeţele arse în acest an în UE.

Portugalia, unde trei persoane au murit în incendii, este a doua cea mai afectată ţară, cu aproape 274.000 de hectare arese.

România se află pe locul trei în acest clasament, cu 126.000 de hectare.

În Franţa, 35.600 de hectare de pădure au fost făcute scrum, în departamentul Aude, devastat de un incendiu uriaş în august.

