AFP: Imagini generate cu inteligenţa artificială încearcă să denigreze eforturile pentru pace în Ucraina

O imagine generată de inteligența artificială, devenită virală online, îi prezintă pe liderii europeni umiliți la Casa Albă, făcând parte dintr-o campanie de dezinformare menită să discrediteze eforturile de pace în Ucraina, potrivit AFP.

Ca la fiecare mare eveniment sau summit, conţinuturi false sau satirice generate de AI se revarsă pe reţelele sociale, autorii lor căutând în special să câştige bani prin aceste conţinuturi cu scop viral.

„Asta este umilirea supremă pentru aceşti nenorociţi corupţi. Absolut magnific", scrie astfel un analist politic conservator, distribuind fotografia falsă în care liderii europeni, cu capul plecat şi o mină sumbră, se află la Casa Albă.

Mulţi lideri europeni au fost la Washington luni pentru a se întâlni cu preşedintele Donald Trump, împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Conţinuturile false au numeroase diferenţe faţă de fotografiile oficiale ale întâlnirii, inclusiv detalii privind vestimentaţia liderilor.

Mai multe surse proruse au distribuit aceste imagini, inclusiv entitatea media Pravda, cunoscută pentru difuzarea de conţinuturi false în favoarea Rusiei, subliniază agenţia de supraveghere a dezinformării NewsGuard.

Acest flux de imagini generate de AI ilustrează modul în care „sursele pro-Kremlin profită adesea de întâlnirile foarte mediatizate la care participă lideri europeni pentru a răspândi informaţii false", constată NewsGuard.

Multe alte imagini şi videouri false au fost distribuite în ultimele zile, în special pentru a ridiculiza întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre Vladimir Putin şi Donald Trump.

Conţinutul generat de AI se răspândeşte, în general, foarte repede pe reţelele sociale, platformele având, în cea mai mare parte, politici de moderare relaxate.

