Un atac ucrainean întrerupe alimentarea cu energie electrică în regiunea Zaporojie. Centrala nucleară nu ar fi afectată

20-08-2025 | 07:11
Un atac cu drone ucrainene, marți seara, a întrerupt alimentarea cu energie electrică în zone din regiunea Zaporojie din Ucraina, aflate sub control rus, a declarat guvernatorul instalat de Moscova, transmite Reuters.

Ioana Andreescu

Forțele ruse controlează peste jumătate din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, însă Kievul menține controlul asupra principalului centru administrativ, iar atacurile sale au întrerupt periodic alimentarea cu energie electrică în zonele ocupate de Rusia.

În 2022, Rusia a anexat regiunea Zaporojie, împreună cu vecina Herson, precum și Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei, la aproximativ șapte luni după invadarea țării.

„Motivul întreruperilor de curent în regiunea Zaporojie este încă un atac terorist al inamicului cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a scris guvernatorul numit de Moscova, Yevgeny Balitsky, pe aplicația Telegram.

Balitsky a transmis că echipele de reparații lucrează la restabilirea alimentării cu energie și comută zonele afectate la linii de rezervă, dar a afirmat că lucrările sunt îngreunate „de pericolul unor noi atacuri și de întuneric”.

Atacurile anterioare și situația centralei nucleare

Bombardamentele ucrainene și atacurile cu drone au întrerupt alimentarea cu energie electrică în iunie, timp de mai mult de 24 de ore, pentru cel puțin 700.000 de locuitori din zonă. Acest incident a fost cel mai mare de acest tip pe teritoriul controlat de Rusia de la începutul războiului.

Centrala nucleară din Zaporojie, controlată de Rusia, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, funcționa normal și nu a fost afectată de întreruperile de curent, a declarat pentru agenția RIA directorul de comunicare al centralei, Yevgenia Yashina.

Centrala nu produce energie electrică, dar are nevoie de curent pentru sistemele de răcire și monitorizare, esențiale pentru menținerea siguranței. Ucraina și Rusia se acuză frecvent reciproc că organizează atacuri asupra centralei, capturate de trupele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022.

Victime civile în Herson și Dnipropetrovsk

În partea regiunii Herson aflată sub control ucrainean, guvernatorul Vyacheslav Prokudin a declarat într-o postare pe Telegram că bombardamentele rusești au ucis un locuitor al unui mic oraș situat la nord de capitala regională.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a transmis la rândul său că bombardamentele rusești au ucis un locuitor din Nikopol, o țintă frecvent atacată de Moscova pe malul nordic al râului Nipru.

