Acţiunile europene din sectorul apărării au scăzut după întâlnirea Trump-Zelenski, ce alimentează speranțe de pace în Ucraina

Stiri externe
20-08-2025 | 07:23
zelenski trump
AFP

Acţiunile companiilor europene din apărare au scăzut semnificativ marţi, contrar trendului pozitiv al pieţelor bursiere, relatează CNBC.

autor
Mihaela Ivăncică

Declinul vine după discuţiile de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski şi lideri europeni, care au influenţat percepţia investitorilor asupra stabilităţii regionale şi a perspectivelor din sectorul apărării.

Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a închis în scădere cu 2,58%, cu pierderi semnificative pentru grupul italian Leonardo (-10,1%), compania germană Hensoldt (-9,5%) şi producătorul de componente pentru tancuri Renk (-8,2%).

Declarațiile lui Trump privind procesul de pace

Trump a declarat că negocierile de pace pot avea loc chiar şi în condiţiile unui conflict activ, renunţând la cererea anterioară privind un armistiţiu imediat. El a mai anunţat planificarea unei întâlniri directe între Vladimir Putin şi Zelenski, urmată de un summit trilateral la care va participa şi el.

Zelenski a adăugat că un pachet de garanţii de securitate pentru Ucraina — care ar putea include o achiziţie masivă de armament american — va fi formalizat în decurs de 7–10 zile.

donald trump
Donald Trump dezvăluie de ce ține atât de mult să facă pace în Ucraina: ”Vreau să ajung în Rai”

În acelaşi timp, pieţele europene au avut o zi pozitivă per ansamblu, indicele regional Stoxx 600 crescând cu 0,73%, iar FTSE 100 din Marea Britanie atingând un nou record de închidere la 9189,22 puncte. Acţiunile JD Sports au condus câştigurile, cu un avans de 7%, după ce Deutsche Bank a majorat preţul-ţintă al titlului la 1 liră sterlină.

Pe Wall Street, sentimentul a fost mixt. Indicele Dow Jones a atins un nou record intraday, dar a cedat ulterior, înaintea discursurilor aşteptate din partea oficialilor Rezervei Federale, ce vor avea loc în cadrul simpozionului economic anual de la Jackson Hole.

Investitorii speră să obţină indicii privind deciziile de politică monetară din lunile următoare.

Potrivit instrumentului FedWatch de la CME, pieţele anticipează cu o probabilitate de 83% o reducere a dobânzii de referinţă cu 25 de puncte de bază la următoarea şedinţă a Fed din septembrie.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, SUA, europa,

Dată publicare: 20-08-2025 07:23

