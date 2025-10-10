Demonstrație de forță a NATO: două săptămâni de antrenamente nucleare în Olanda, Belgia, Marea Britanie și Danemarca

10-10-2025 | 20:22
tanc nato
Getty

Un exerciţiu anual al NATO de disuasiune nucleară - Steadfast Noon - urmează să înceapă luni, anunţă vineri secretarul general al NATO Mark Rutte, şi să se desfăşoare timp de două săptămâni.

În baze militare situate în Olanda, Belgia, Regatul Unit, Danemarca şi deasupra Mării Nordului, relatează AFP.

”Acest exerciţiu constituie o demonstraţie importantă a disuasiunii nucleare a Alianţei şi transmite un mesaj clar oricărui adversar: NATO poate şi vrea să-şi protejeze şi apere toţi aliaţii”, anunţă pe reţele de socializare Alianţa Nord-Atlantică.

Aproximativ 2.000 de militari, 71 de avioane de vânătoare, de alimentare cu carburant şi radare urmează să fie mobilizate.

În total 14 state membre NATO participă la exerciţiu.

Franţa nu participă la acest exerciţiu din cauză că politica franceză a disuasiunii este independentă faţă de cea a NATO.

”Este important să precizăm că acest exerciţiu are loc în fiecare an. Este vorba despre un antrenament anual şi regulat”, a declarat Mark Rutte la baza aeriană Volkel, în Olanda, aleasă să găzduiască în acest an exerciţiul.

”Trebuie să o facem pentru că el ne permite să garantăm că disuasiunea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură şi eficientă. El transmite de asemenea un semnal clar oricărui adversar potenţial: suntem capabili să ne protejăm şi să ne apărăm aliaţii de orice aminţare”, a declarat secretarul general al NATO.

Acest exerciţiu vizează să antreneze aliaţii în operaţiuni nucleare şi anume ţările dotate cu avioane care pot desfăşura bomba americană de tip B61.

