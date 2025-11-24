Xi i-a spus lui Trump că „întoarcerea” Taiwanului la China este esențială pentru ordinea postbelică

Președintele Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că reintegrarea Taiwanului în China face parte din ordinea internațională postbelică, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing despre convorbirea lor telefonică de luni.

Liderul chinez i-a mai spus omologului american că cele două ţări ar trebui să menţină impulsul pozitiv generat în timpul întâlnirii lor de luna trecută din Coreea de Sud şi să extindă cooperarea, potrivit comunicatului.

Xi şi Trump au vorbit şi despre invazia Rusiei în Ucraina, iar liderul chinez şi-a exprimat speranţa că cele două părţi vor ajunge la un acord de pace care să fie aplicat, a declarat ministerul.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că apelul a avut loc, dar nu a oferit detalii despre discuţie.

Disputa în curs dintre Japonia şi China, centrată pe Taiwan, ameninţă să introducă noi tensiuni în relaţia dintre Trump şi Xi şi să complice relaţiile, după ce cele două mari economii ale lumii au ajuns la un armistiţiu comercial în octombrie, notează Bloomberg. Acordul a prevăzut reducerea tarifelor vamale aplicate de Washington produselor chinezeşti şi acceptul Beijingului de a elimina anumite restricţii privitoare la exportul de metale rare. Orice escaladare a conflictului dintre SUA şi China ar putea provoca şi mai multă incertitudine pentru pieţe şi oamenii de afaceri.

Noul prim-ministru de la Tokyo, Sanae Takaichi, a declarat la începutul acestei luni că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea duce la o reacţie militară din partea Japoniei. Beijingul consideră insula ca fiind teritoriul său şi a denunţat declaraţiile lui Takaichi, cerând retractarea acestora. De atunci, China a emis un avertisment de călătorie în Japonia, a suspendat proiecţia unor filme japoneze şi a interzis importul de fructe de mare japoneze. Ambele ţări şi-au intensificat exerciţiile militare, China anunţând patrule în Marea Chinei de Est, iar Japonia anunţând planuri de a desfăşura rachete într-o zonă din apropierea Taiwanului.

Atunci când a fost întrebat dacă forţele americane ar veni în apărarea Taiwanului în cazul unui atac chinez, într-un interviu acordat la începutul lunii la CBS News, Trump a spus că Xi „înţelege răspunsul la această întrebare”. Liderul american a precizat că subiectul nu a fost abordat în timpul întâlnirii lor de luna trecută.

China revendică Taiwanul şi nu exclude opţiunea unei invazii armate a insulei, pe care o supune unei puternice presiuni militare, economice şi diplomatice, potrivit News.ro.

