Xi i-a spus lui Trump că „întoarcerea” Taiwanului la China este esențială pentru ordinea postbelică

Stiri externe
24-11-2025 | 21:35
donald trump xi jinping
IMAGO

Președintele Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că reintegrarea Taiwanului în China face parte din ordinea internațională postbelică, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing despre convorbirea lor telefonică de luni.

autor
Alexandru Toader

Liderul chinez i-a mai spus omologului american că cele două ţări ar trebui să menţină impulsul pozitiv generat în timpul întâlnirii lor de luna trecută din Coreea de Sud şi să extindă cooperarea, potrivit comunicatului.

Xi şi Trump au vorbit şi despre invazia Rusiei în Ucraina, iar liderul chinez şi-a exprimat speranţa că cele două părţi vor ajunge la un acord de pace care să fie aplicat, a declarat ministerul.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că apelul a avut loc, dar nu a oferit detalii despre discuţie.

Disputa în curs dintre Japonia şi China, centrată pe Taiwan, ameninţă să introducă noi tensiuni în relaţia dintre Trump şi Xi şi să complice relaţiile, după ce cele două mari economii ale lumii au ajuns la un armistiţiu comercial în octombrie, notează Bloomberg. Acordul a prevăzut reducerea tarifelor vamale aplicate de Washington produselor chinezeşti şi acceptul Beijingului de a elimina anumite restricţii privitoare la exportul de metale rare. Orice escaladare a conflictului dintre SUA şi China ar putea provoca şi mai multă incertitudine pentru pieţe şi oamenii de afaceri.

Citește și
Taiwan
Statele Unite aprobă prima vânzare de arme către Taiwan de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă

Noul prim-ministru de la Tokyo, Sanae Takaichi, a declarat la începutul acestei luni că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea duce la o reacţie militară din partea Japoniei. Beijingul consideră insula ca fiind teritoriul său şi a denunţat declaraţiile lui Takaichi, cerând retractarea acestora. De atunci, China a emis un avertisment de călătorie în Japonia, a suspendat proiecţia unor filme japoneze şi a interzis importul de fructe de mare japoneze. Ambele ţări şi-au intensificat exerciţiile militare, China anunţând patrule în Marea Chinei de Est, iar Japonia anunţând planuri de a desfăşura rachete într-o zonă din apropierea Taiwanului.

Atunci când a fost întrebat dacă forţele americane ar veni în apărarea Taiwanului în cazul unui atac chinez, într-un interviu acordat la începutul lunii la CBS News, Trump a spus că Xi „înţelege răspunsul la această întrebare”. Liderul american a precizat că subiectul nu a fost abordat în timpul întâlnirii lor de luna trecută.

China revendică Taiwanul şi nu exclude opţiunea unei invazii armate a insulei, pe care o supune unei puternice presiuni militare, economice şi diplomatice, potrivit News.ro.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, China, taiwan, xi jinping,

Dată publicare: 24-11-2025 21:35

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
SUA confirmă vânzarea către Taiwan a unui sistem de 700 de milioane dolari, testat în Ucraina
Stiri externe
SUA confirmă vânzarea către Taiwan a unui sistem de 700 de milioane dolari, testat în Ucraina

Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană NASAMS în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina.

Statele Unite aprobă prima vânzare de arme către Taiwan de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă
Stiri externe
Statele Unite aprobă prima vânzare de arme către Taiwan de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă

Pentagonul a anunţat joi că Statele Unite au aprobat vânzarea către Taiwan de piese pentru avioane de luptă în valoare de 330 de milioane de dolari, marcând prima vânzare de acest gen de la preluarea mandatului de către preşedinte Trump. 

Cipurile au devenit noul petrol. SUA, China și Taiwan joacă cea mai importantă partidă pentru viitorul industriei tech
iLikeIT
Cipurile au devenit noul petrol. SUA, China și Taiwan joacă cea mai importantă partidă pentru viitorul industriei tech

Tehnologia nu mai e doar despre inovație, ci despre putere. În 2025, cipurile și materialele rare au devenit noul petrol al economiei globale.

Recomandări
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28