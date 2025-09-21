Administrația Trump închide ancheta FBI despre o șpagă de 50.000 dolari primită de „țarul frontierei"

21-09-2025 | 09:01
Donald Trump
Getty

Tom Homan a fost filmat primind bani cash într-o operațiune sub acoperire în 2024, dar cazul a fost clasat după instalarea lui Trump la Casa Albă.

Administrația Trump a închis o anchetă federală privind acuzații grave de corupție la adresa lui Tom Homan, actualul „țar al frontierelor" de la Casa Albă, după ce FBI l-a filmat primind 50.000 de dolari cash într-o operațiune sub acoperire, în 2024.

Ancheta a fost lansată în Texas, după ce Homan ar fi promis în vara anului trecut unor agenți FBI care se dădeau drept oameni de afaceri că le va facilita obținerea de contracte guvernamentale în schimbul banilor, odată ce Trump va reveni la putere și el va primi o funcție importantă.

Totul a fost documentat cu înregistrări audio și video, însă ancheta a fost înghețată după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, în ianuarie 2025. Câteva luni mai târziu, cazul a fost clasat oficial de către procurorii numiți de Trump, la cererea noului director FBI, Kash Patel.

Mai multe detalii, pe Spotmedia.

