Administrația Trump: 55 de milioane de titulari de viză, verificați pentru încălcări legale. Abaterile pot duce la expulzare

21-08-2025 | 23:00
Oameni pe stradă în America
Getty Images

Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare, informează The Associated Press.

Claudia Alionescu

Departamentul de Stat afirmă că vizele care permit persoanelor să rămână în Statele Unite pot fi revocate în orice moment dacă există „indicii de depăşire a duratei de şedere, activităţi criminale, ameninţări la adresa siguranţei publice, implicare în orice formă de activitate teroristă sau sprijin acordat unei organizaţii teroriste”.

Într-un răspuns scris la o întrebare adresată de Associated Press, Departamentul a precizat că toţi deţinătorii de vize americane sunt supuşi unei „verificări continue” cu privire la orice indiciu care ar putea indica faptul că nu sunt eligibili pentru acest document.

În cazul în care se constată astfel de informaţii, viza va fi revocată şi, dacă deţinătorul vizei se află în Statele Unite, acesta va fi supus expulzării.

Analizăm toate informaţiile disponibile în cadrul verificării noastre, inclusiv dosarele de aplicare a legii sau de imigrare sau orice alte informaţii care ies la iveală după eliberarea vizei şi care indică o potenţială ineligibilitate”, a declarat Departamentul.

Sursa: News.ro

Etichete: vize, donald trump, expulzare,

Dată publicare: 21-08-2025 23:00

