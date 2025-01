E oficial: România a intrat în programul Visa Waiver. Cetățenii pot călători fără vize în SUA din 31 martie

De asemenea, secretarul american pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, în consultare cu secretarul de stat Antony Blinken, a anunţat vineri accederea României în Programul Visa Waiver (VWP), informează Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la Bucureşti.

Secretarul Mayorkas şi secretarul Blinken au felicitat România pentru îndeplinirea cerinţelor stricte de securitate necesare accederii la VWP. România este un partener excepţional al Statelor Unite, iar relaţia noastră strategică s-a consolidat semnificativ în ultimii ani. Intrarea României în VWP reprezintă o dovadă a parteneriatului nostru strategic şi a angajamentului comun pentru securitate şi prosperitate economică.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru a transmis că românii au fost așezați pe primul loc.

„Dragi români de acasă şi români din America, Guvernul federal al Statelor Unite tocmai a anunţat oficial că România intră de astăzi în clubul select numit Visa Waiver. Începând cu 31 martie, anul acesta, românii pot călători în SUA fără vize. Acesta este evident un moment important şi fericit pentru toţi românii, iar decizia Statelor Unite arată cât de puternică a devenit în timp legătura dintre România şi SUA. Drumul României euroatlantice a fost pavat cu reuşite atunci când România şi românii au fost aşezaţi pe primul loc. Acesta este sensul anunţului de astăzi”, a afirmat Andrei Muraru, vineri.

El a adăugat că, dincolo de beneficiile economice şi de securitate certe, românii care doresc să călătorească în America o pot face de acum mult mai uşor, mai repede şi mai ieftin. Astfel, românii nu trebuie să mai aştepte luni pentru o programare, nu trebuie să mai treacă proba unui interviu şi nu trebuie să mai plătească o taxă considerabilă.

„România devine prima ţară din regiunea Mării Negre care intrǎ în acest program select, iar acest lucru este în interesul promovării cooperării bilaterale şi regionale de securitate. Visa Waiver este un sistem bazat pe nişte valori importante - respect pentru lege şi pentru standarde stricte acceptate la nivel internaţional privind securitatea frontierelor. Dar valoarea cea mai importantă este că românii sunt trataţi cu demnitate. Vreau să îmi exprim recunoştinţa faţă de toţi cei care au făcut posibil acest succes. Mulţumesc administraţiei româneşti - preşedintelui, ultimelor trei guverne, instituţiilor publice - ministerelor de Externe, de Interne şi al Justiţiei, coordonatorului naţional pentru Visa Waiver, care a făcut o treabă admirabilă, Parlamentului, companiilor private, asociaţiei de afaceri româno-americane, instituţiilor media, colegelor şi colegilor din ambasada mea, care au lucrat alături de mine”, a transmis Muraru.

El a adăugat că le este recunoscător în mod special prietenilor americani, începând cu secretarul pentru Securitate Internă Alejandro Mayorkas, pentru rolul său esenţial, si echipei sale, Departamentul de Stat, membrii Congresului care ne-au sprijinit, Ambasada SUA de la Bucureşti şi ambasadoarei americane, care au depus un efort consistent.

„În aceste împrejurări istorice şi minunate, în această zi perfectă, mulţumesc românilor, întrucât ei au cel mai mare merit pentru această reuşită - pentru că ei au arătat, prin opţiunile lor clare, că vor să călătorească liber în ţara cu care cei mai mulţi dintre ei se simt aliniaţi ca valori. God bless Romania! God bless America!”, a conchis el.

Un eveniment oficial a avut loc, vineri, la Washington, D.C., pentru a marca includerea României în Programul Visa Waiver.

De asemenea, președintele Klaus Iohannis a salutat decizia guvernului american.

„Salut desemnarea de astăzi a României în #VisaWaiverProgram. În calitate de partener strategic de încredere al SUA, suntem încrezători că această decizie mult așteptată va apropia și mai mult US & RO și va promova legături mai dinamice și mai vibrante”, a scris el pe X.

I welcome today’s designation of Romania into the #VisaWaiverProgram. As a trusted and reliable Strategic Partner of the US, we are confident that this long awaited decision will bring the US???????? & RO???????? even closer and foster more dynamic and vibrant ties.