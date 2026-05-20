Ministrul britanic al apărării, John Healey, a denunţat în text un comportament "periculos şi inacceptabil" care creează un "risc serios de accident şi escaladare".

Potrivit Londrei, un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-35 s-a apropiat "suficient de mult pentru a declanşa sistemele de urgenţă" ale avionului britanic de recunoaştere, de tipul Rivet Joint, "în special dezactivarea pilotului automat" al acestei aeronave, în timp ce un alt avion de vânătoare rusesc, un Suhoi Su-27, a efectuat "şase treceri prin faţa aeronavei britanice, apropiindu-se până la aproximativ şase metri de botul acesteia".

Avionul Rivet Joint efectua un zbor de rutină în spaţiul aerian internaţional, în cadrul operaţiunilor NATO de securizare a flancului estic al Alianţei, iar echipajul acestuia "şi-a păstrat calmul" şi a încheiat misiunea cu succes, mai afirmă Ministerul britanic al Apărării.