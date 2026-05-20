Actul de acuzare vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump a insistat asupra unei schimbări de regim în Cuba, unde comuniştii lui Castro sunt la conducere de când fratele său, Fidel Castro, a condus o revoluţie în 1959.

Avioane militare cubaneze au doborât două avioane civile operate de exilați din țară, ucigând patru persoane. Raúl Castro era ministru al forțelor armate la acea vreme, scrie BBC.

Acesta reprezintă cel mai recent exemplu în care Departamentul de Justiţie al lui Trump foloseşte urmărirea penală împotriva adversarilor politici din ţară şi din străinătate. Din punct de vedere istoric, inculparea liderilor străini de către SUA este rară.

Escaladare majoră în relațiile Washington–Havana

SUA au impus efectiv o blocadă asupra Cubei, ameninţând cu sancţiuni asupra ţărilor care îi furnizează combustibil, declanşând pene de curent şi exacerbând cea mai gravă criză din ultimele decenii.

Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost ministrul apărării în Cuba înainte de a prelua preşedinţia în 2008, după ce fratele său s-a îmbolnăvit. Fidel Castro a murit în 2016.

Raul Castro a demisionat din funcţia de preşedinte în 2018, dar rămâne o figură puternică în politica din Cuba.

Havana nu a comentat direct ameninţarea cu o inculpare, deşi ministrul de externe Bruno Rodriguez şi-a exprimat sfidarea în comentarii publice din 15 mai.

"În ciuda embargoului (SUA), a sancţiunilor şi ameninţărilor cu utilizarea forţei, Cuba continuă pe o cale a suveranităţii către dezvoltarea sa socialistă", a declarat Rodriguez.

Născut în 1931, Raul Castro a fost o figură cheie alături de fratele său mai mare în războiul de gherilă care l-a răsturnat pe dictatorul Fulgencio Batista, susţinut de SUA. El a contribuit la înfrângerea invaziei din Golful Porcilor, organizată de SUA, în 1961.

Deschiderea unui dosar penal împotriva unui adversar al SUA precum Castro aminteşte de inculparea anterioară pentru trafic de droguri a fostului preşedinte venezuelean încarcerat Nicolas Maduro, un aliat al Havanei.

Administraţia Trump a invocat acest rechizitoriu ca justificare pentru raidul din 3 ianuarie asupra Caracasului efectuat de armata americană, în care Maduro a fost capturat şi adus la New York pentru a se confrunta cu acuzaţiile. Acesta a pledat nevinovat.

Trump spune că guvernul comunist al Cubei este corupt şi, în martie, a ameninţat că Cuba "este următoarea" după Venezuela.

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat luni că orice acţiune militară a SUA împotriva Cubei ar duce la o "baie de sânge" şi că insula nu reprezintă o ameninţare.

Ce s-a întâmplat în incidentul din 1996

În anii 1990, „Brothers to the Rescue” – un grup de voluntari fondat de exilați cubanezi în Miami – efectua zboruri de căutare și salvare pentru a localiza plutele și bărcile pline de cubanezi care fugeau de pe insulă.

Plutele improvizate folosite de cubanezi pentru a scăpa din țara insulară se scufundau adesea, iar scopul grupului era să alerteze Paza de Coastă a SUA cu privire la locația ambarcațiunilor, pentru a preveni pierderile de vieți omenești, relatează BBC.

Însă guvernul cubanez a afirmat că avioanele au intrat în spațiul aerian cubanez în repetate rânduri și au aruncat fluturași prin care se îndemna la o revoltă împotriva guvernului comunist condus atunci de Fidel Castro.

Fidel Castro era președinte la acea vreme, iar fratele său, Raúl Castro, era ministru al forțelor armate. Ambii au considerat acțiunile grupului Brothers to the Rescue o provocare.

La 24 februarie 1996, avioanele Forțelor Aeriene Cubaneze au doborât două dintre aeronave, ucigând trei cetățeni americani și un cubanez.

Un al treilea avion, pilotat de fondatorul grupului, José Basulto, a fost urmărit de avioane de vânătoare, dar nu a fost doborât. Basulto a supraviețuit și s-ar putea să se afle printre participanții de astăzi. Puteți asculta interviul acordat de el pentru BBC Mundo aici.

Incidentul a provocat o puternică condamnare internațională și sancțiuni mai severe din partea SUA.