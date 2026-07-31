A treia săptămână de proteste în Ucraina. Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l readucă pe Mihailo Fedorov la Apărare. VIDEO

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„Îi cer lui Volodimir Zelenski să-și asculte poporul și să continue dialogul cu Fedorov. De exemplu, să-i ofere lui Mihailo un an pentru a pune în aplicare reformele, iar apoi să ia o decizie în funcție de rezultate”, a declarat acesta.

Veteranul Dmitro Koziatînski, unul dintre liderii publici ai mișcării de protest, i-a cerut președintelui ucrainean să reia dialogul cu Fedorov și să îi ofere timp pentru a demonstra rezultatele reformelor.

Spre deosebire de protestele anterioare, care au atras câteva sute de participanți, marșul de vineri a reunit o mulțime de ordinul miilor.

Manifestația a reprezentat a 16-a zi consecutivă de proteste declanșate după demiterea lui Fedorov. Organizatorii au anunțat că vor continua acțiunile de stradă, chiar dacă până acum nu există semnale că liderul ucrainean intenționează să își schimbe decizia, relatează Kyiv Independent.

Protestele au fost reluate după un interviu acordat de Fedorov publicației independente Ukrainska Pravda, pe 29 iulie. Fostul ministru a sugerat că eforturile sale de transparentizare a achizițiilor din domeniul apărării ar fi putut contribui la îndepărtarea sa din funcție.

Fedorov susține că reformele sale ar fi deranjat anumite interese

În interviul acordat presei ucrainene, Fedorov a vorbit despre presiunile din jurul sectorului de apărare și despre schimbările pe care încerca să le implementeze.

„Este adevărat că mulți oameni din țara noastră sunt implicați în industria de apărare. Este adevărat că au existat numeroase semnale și că la Ministerul Apărării au avut loc multe evenimente”, a precizat Fedorov.

Fostul ministru nu a oferit însă detalii despre persoanele sau grupurile la care s-a referit.

Președintele Volodimir Zelenski a răspuns uneia dintre solicitările inițiale ale protestatarilor, demitându-l pe comandantul-șef Oleksandr Sîrski și numindu-l în locul său pe generalul Mihailo Drapatîi, un comandant apreciat.

Totuși, liderul ucrainean nu a transmis că intenționează să îl readucă pe Fedorov în fruntea Ministerului Apărării.

Pe 21 iulie, Zelenski a declarat că i-a oferit fostului ministru „o funcție importantă în guvern”, care să se concentreze pe dezvoltarea sectorului tehnologic al Ucrainei.

Fedorov a respins însă această variantă și a precizat că este pregătit să ocupe doar funcția de ministru al Apărării.

Motivul demiterii rămâne neclar

Zelenski nu a prezentat o explicație detaliată privind îndepărtarea lui Fedorov din funcție, menționând doar existența unui conflict între fostul ministru și fostul comandant-șef Oleksandr Sîrski.

În perioada în care a condus Ministerul Apărării, Fedorov a coordonat mai multe reforme și inițiative menite să consolideze capacitățile militare ale Ucrainei.

Demiterea sa a generat însă nemulțumiri în rândul unei părți a societății civile și al unor veterani, care consideră că reformele începute trebuie continuate.