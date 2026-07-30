Grup de drone la granița României, mesaje Ro-Alert pentru Tulcea, avioane ridicate de la sol. Rusia atacă aproape zilnic aici

”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a anunțat MApN joi seara, pe pagina sa de Facebook.