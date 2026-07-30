Grup de drone la granița României, mesaje Ro-Alert pentru Tulcea, avioane ridicate de la sol. Rusia atacă aproape zilnic aici

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
F 16 romania fb mapn 1
MAPN

Autorităţile au transmis, joi seară, un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol.

autor
Cristian Anton

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a anunțat MApN joi seara, pe pagina sa de Facebook.

Recomandări Video

Autorităţile au transmis, joi seară, un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea. Populaţia este avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească.

Se înmulțesc atacurile la granița României, 3 drone rusești doborâte după ce au intrat în spațiul național

Deodamdată, Ministerul Apărării nu a transmis detalii despre alertă. Cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit şi joi dimineaţă un mesaj RO-Alert.

Atacurile în apropierea graniţei s-au intensificat în ultima perioadă, radarele Armatei fiind în alertă. La finalul săptămânii trecute trei drone care au pătruns în spaţiul aerian naţional au fost doborâte.

Rusia a lansat joi un atac masiv asupra Ucrainei, cu zeci de rachete și sute de drone. Cel puțin 9 oameni au murit la Kiev în urma atacurilor moscovite, Kremlinul folosind inclusiv rachete nord-coreene. O rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit.

Nou RO-Alert în Tulcea. Armata a ridicat două F-16 după ce a detectat un grup de drone aproape de granița României

Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: atac, drone, razboi in ucraina, mapn, mesaj ro-alert, tulcea,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Citește și...
Stiri externe
UE a deblocat 3,47 miliarde de euro pentru Ucraina pentru achiziţionarea de drone, rachete şi avioane de luptă

Comisia Europeană a transferat joi Ucrainei 3,47 miliarde de euro pentru achiziționarea de drone, rachete și avioane de vânătoare din componenta destinată apărării a împrumutului european de sprijin pentru Ucraina.
Stiri externe
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu zeci de rachete şi sute de drone. Polonia a ridicat de urgență avioane de luptă

Cel puţin opt persoane au fost ucise, iar peste zece au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei, într-un atac cu zeci de rachete şi sute de drone, potrivit autorităţilor ucrainene.
Știri Actuale
Zece militari ai Forțelor Aeriene Române, avansați în grad după misiunile de combatere a dronelor din România și Lituania

Zece militari ai Forțelor Aeriene Române, care au contribuit direct la succesul misiunilor împotriva dronelor desfășurate atât în România, cât și în Lituania, au fost înaintați în grad.

Recomandări
Știri Actuale
Debitul Dunării se apropie de un nivel critic. Ce riscă România dacă va fi oprit și reactorul 2 de la centrala Cernavodă

Este alertă pe piața energiei. Autoritățile au amânat deocamdată decizia de a opri și reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă, din cauza debitului scăzut al Dunării. Însă pericolul nu a trecut, dimpotrivă. 

Stiri externe
Grecia continuă să lupte cu incendiile copleșitoare. Harta celor mai mari focare și a zonelor cu risc ridicat

Incendiile de vegetație fac ravagii în Europa. În Grecia, trei pompieri și-au pierdut viața în lupta cu flăcările și mii de oameni au fost evacuați. 

Stiri Sport
FK Auda - FCSB 4-1. Rușine istorică: ”Roș-albaștrii”, eliminați din Europa cu 7-3 la general de o echipă necunoscută

FCSB a fost învinsă și în meciul retur din Conference League, după ce în prima manșă a pierdut cu 3-2, iar ”roș-albaștrii” suferă o eliminare rușinoasă din Europa. Meciul FK Auda - FCSB s-a terminat cu scorul de 4-1, un neveromisil 7-3 la general.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Iulie 2026

47:32

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iulie 2026

01:45:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ciprian Marica, năucit după ce FCSB a trăit o umilință istorică: ”Băi, ăsta ne e nivelul? Asta e realitatea fotbalului românesc?”

Sport

Brann - ”U” Cluj 3-1. După FCSB, ardelenii sunt și ei eliminați din Conference League