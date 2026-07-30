Grup de drone la granița României, mesaje Ro-Alert pentru Tulcea, avioane ridicate de la sol. Rusia atacă aproape zilnic aici

”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.
Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a anunțat MApN joi seara, pe pagina sa de Facebook.
Autorităţile au transmis, joi seară, un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea. Populaţia este avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească.
Se înmulțesc atacurile la granița României, 3 drone rusești doborâte după ce au intrat în spațiul național
Deodamdată, Ministerul Apărării nu a transmis detalii despre alertă. Cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit şi joi dimineaţă un mesaj RO-Alert.
Atacurile în apropierea graniţei s-au intensificat în ultima perioadă, radarele Armatei fiind în alertă. La finalul săptămânii trecute trei drone care au pătruns în spaţiul aerian naţional au fost doborâte.
Rusia a lansat joi un atac masiv asupra Ucrainei, cu zeci de rachete și sute de drone. Cel puțin 9 oameni au murit la Kiev în urma atacurilor moscovite, Kremlinul folosind inclusiv rachete nord-coreene. O rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit.