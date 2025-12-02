A doua lovitură pentru Airbus. Acțiunile scad serios după descoperirea unei probleme de calitate. Avioanele vizate

02-12-2025 | 07:22
Airbus A 320
Acțiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariția unor informații privind o nouă problemă de calitate identificată la zeci de aeronave din familia A320.

Mihai Niculescu

Defecțiunea, care ar afecta panourile fuselajului, întârzie livrarea unor aeronave, dar nu există deocamdată indicii că ar fi afectat avioane deja aflate în serviciu, transmite CNBC, preluat de news.ro.

Într-un răspuns inițial, Airbus a confirmat existența unei „probleme de calitate" la un „număr limitat" de panouri metalice A320 și a precizat că sursa problemei a fost „identificată și izolată", potrivit Reuters.

Acțiunile listate la Paris ale Airbus au coborât în partea de jos a indicelui european Stoxx 600, cu un declin de 5,4%, recuperând parțial pierderile de la începutul ședinței.

Prima problemă în weekend: software-ul a afectat 6.000 de aeronave

Noua informație a apărut la scurt timp după ce Airbus a anunțat că majoritatea celor aproximativ 6.000 de aeronave A320 afectate de o problemă software în weekend au primit deja modificările necesare.

Compania și-a cerut scuze pentru întârzierile provocate pasagerilor și companiilor aeriene, după ce problema, legată de radiații solare, a favorizat una dintre cele mai ample directive de acest tip din istoria sa.

Perturbările au afectat puternic traficul aerian din SUA, Australia și mai ales Asia, unde familia A320 reprezintă baza rețelelor pe distanțe scurte.

Sursa: News.ro

avioane, airbus, software

Dată publicare: 02-12-2025 07:13

