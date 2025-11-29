Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global

6.500 de aeronave Airbus A320 au fost oprite la sol pentru o actualizare urgentă de software. Iar asta a dus la un val de anulări de zboruri și întârzieri, noaptea trecută, în traficul aerian mondial.

În marile aeroporturi, ale lumii pasagerii și-au văzut vacanțele sau întâlnirile de serviciu... date, peste cap.

A320 este unul dintre cele mai folosite avioane de pasageri. Pe Otopeni, două curse Air France au fost amânate.

Airbus, cel mai mare producător european de aeronave, a dispus actualizarea de software la peste 6.000 de avioane din familia A320, în urma unui incident recent în Statele Unite, cu unul dintre aceste modele.

Luna trecută, un avion al companiei JetBlue a pierdut brusc altitudine în timpul unui zbor spre New Jersey. 15 pasageri au fost răniți, iar ancheta a arătat că radiațiile solare intense au afectat datele din sistemul de control al aeronavei.

Din cauza verificărilor generale, și pe Aeroportul din Otopeni au fost probleme.

Corespondent PRO TV: „O aeronavă programată să ajungă vineri seară la 22:50 nu a mai decolat din Paris, iar zborul pereche, cel de la 06:05 spre capitala Franței, a fost și el anulat. Situația s-a deblocat abia astăzi”.

Femeie: „Ne-au spus că este o eroare de soft și au oprit la sol toate aeronavele de timpul A320. Dacă era o zi lucrătoare poate era o problemă”.

Femeie: „Ne-au dat jos și a spus că este un soft stricat”.

În flotele companiilor românești sunt aproximativ 20 de aeronave A320 care au avut nevoie de astfel de actualizări.

Compania Wizz Air a transmis, printr-un comunicat, că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost instalată cu succes peste noapte, pe toate aeronavele.

Marius Popescu, Asociația Companiilor Aeriene Românești: „La nivelul companiilor românești sunt extrem de puține aeronave care au această componentă... standardul software L104 și câteva modificări asociate. Mai afectate au fost companiile din Franța, Germania sau chiar Ungaria”.

Totuși, la nivel global, impactul a fost unul semnificativ. Compania japoneză All Nippon Airways, care operează peste 30 de avioane din familia A320, a anulat azi cel puțin 95 de zboruri interne. Mai bine de 13.000 de pasageri au fost afectați.

A320 este cel mai bine vândut model Airbus și principalul competitor al Boeing 737. Familia include și modelele A319 și A321, utilizate pe scară largă de companii din întreaga lume. În cele mai multe cazuri, reparația înseamnă o simplă actualizare de software, care durează aproximativ trei ore, însă aeronavele mai vechi necesită înlocuirea unor componente, așa că rămân mai mult la sol pe durata intervenției.

Mike Stengel, consultant AeroDynamic: „Airbus spune că actualizarea durează până la trei ore, deci poate fi făcută între zboruri sau în verificările nocturne”.

Frederico Moreira, pilot: „Așadar, ELAC poate practic să facă avionul să urce, să coboare, să vireze la stânga sau la dreapta. În esență, asta face. În total sunt 7 computere de control al zborului. Iar acestea sunt, în principiu, cele care controlează avionul”.

Este cea mai amplă rechemare tehnică din istoria de peste o jumătate de secol a companiei Airbus. Autoritățile aeronautice internaționale monitorizează atent situația până la finalizarea tuturor verificărilor.

