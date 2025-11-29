Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global

Stiri actuale
29-11-2025 | 19:09
×
Codul embed a fost copiat

6.500 de aeronave Airbus A320 au fost oprite la sol pentru o actualizare urgentă de software. Iar asta a dus la un val de anulări de zboruri și întârzieri, noaptea trecută, în traficul aerian mondial.

autor
Laura Culiță,  Robert Hoară

În marile aeroporturi, ale lumii pasagerii și-au văzut vacanțele sau întâlnirile de serviciu... date, peste cap.

A320 este unul dintre cele mai folosite avioane de pasageri. Pe Otopeni, două curse Air France au fost amânate.

Airbus, cel mai mare producător european de aeronave, a dispus actualizarea de software la peste 6.000 de avioane din familia A320, în urma unui incident recent în Statele Unite, cu unul dintre aceste modele.

Luna trecută, un avion al companiei JetBlue a pierdut brusc altitudine în timpul unui zbor spre New Jersey. 15 pasageri au fost răniți, iar ancheta a arătat că radiațiile solare intense au afectat datele din sistemul de control al aeronavei.

Citește și
Airbus A 320
Haos în aviație. Peste 6.500 de avioane Airbus au nevoie de reparații. Mii de zboruri riscă să fie perturbate

Din cauza verificărilor generale, și pe Aeroportul din Otopeni au fost probleme.

Corespondent PRO TV: „O aeronavă programată să ajungă vineri seară la 22:50 nu a mai decolat din Paris, iar zborul pereche, cel de la 06:05 spre capitala Franței, a fost și el anulat. Situația s-a deblocat abia astăzi”.

Femeie: „Ne-au spus că este o eroare de soft și au oprit la sol toate aeronavele de timpul A320. Dacă era o zi lucrătoare poate era o problemă”.

Femeie: „Ne-au dat jos și a spus că este un soft stricat”.

În flotele companiilor românești sunt aproximativ 20 de aeronave A320 care au avut nevoie de astfel de actualizări.

Compania Wizz Air a transmis, printr-un comunicat, că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost instalată cu succes peste noapte, pe toate aeronavele.

Marius Popescu, Asociația Companiilor Aeriene Românești: „La nivelul companiilor românești sunt extrem de puține aeronave care au această componentă... standardul software L104 și câteva modificări asociate. Mai afectate au fost companiile din Franța, Germania sau chiar Ungaria”.

Totuși, la nivel global, impactul a fost unul semnificativ. Compania japoneză All Nippon Airways, care operează peste 30 de avioane din familia A320, a anulat azi cel puțin 95 de zboruri interne. Mai bine de 13.000 de pasageri au fost afectați.

A320 este cel mai bine vândut model Airbus și principalul competitor al Boeing 737. Familia include și modelele A319 și A321, utilizate pe scară largă de companii din întreaga lume. În cele mai multe cazuri, reparația înseamnă o simplă actualizare de software, care durează aproximativ trei ore, însă aeronavele mai vechi necesită înlocuirea unor componente, așa că rămân mai mult la sol pe durata intervenției.

Mike Stengel, consultant AeroDynamic:Airbus spune că actualizarea durează până la trei ore, deci poate fi făcută între zboruri sau în verificările nocturne”.

Frederico Moreira, pilot: „Așadar, ELAC poate practic să facă avionul să urce, să coboare, să vireze la stânga sau la dreapta. În esență, asta face. În total sunt 7 computere de control al zborului. Iar acestea sunt, în principiu, cele care controlează avionul”.

Este cea mai amplă rechemare tehnică din istoria de peste o jumătate de secol a companiei Airbus. Autoritățile aeronautice internaționale monitorizează atent situația până la finalizarea tuturor verificărilor.

Sursa: Pro TV

Etichete: avioane, airbus, software,

Dată publicare: 29-11-2025 19:08

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Sute de zboruri sunt anulare sau întârziate, după rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus. Companiile afectate
Stiri externe
Sute de zboruri sunt anulare sau întârziate, după rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus. Companiile afectate

Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320.

Haos în aviație. Peste 6.500 de avioane Airbus au nevoie de reparații. Mii de zboruri riscă să fie perturbate
Stiri externe
Haos în aviație. Peste 6.500 de avioane Airbus au nevoie de reparații. Mii de zboruri riscă să fie perturbate

Se anunță haos în aviație la nivel global. Mii de zboruri din întreaga lume riscă să fie perturbate. Airbus, cel mai mare producător european de avioane, ar putea ține la sol aproape jumătate din flotă pentru o vreme.

Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo
Stiri Justitie
Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo

Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Recomandări
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”
Stiri Politice
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban, demis recent de șeful statului.

Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”
Stiri Politice
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 Noiembrie 2025

02:24:55

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28