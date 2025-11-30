Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

30-11-2025 | 08:00
Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Laura Culiță,  Robert Hoară

Ministrul francez al Transporturilor a spus că procedurile de mentenanță au decurs foarte bine pentru 5.000 de aeronave. Până sâmbătă după-amiază, mai puțin de 100 de aparate de zbor mai aveau nevoie de actualizare.

Problema a apărut în urma unui avertisment că radiațiile solare ar putea interfera cu computerele de la bordul avioanelor Airbus A320.

Airbus, cel mai mare producător european de aeronave, a dispus actualizarea de software la peste 6.000 de avioane din familia A320, în urma unui incident recent în Statele Unite, cu unul dintre aceste modele.

Luna trecută, un avion al companiei JetBlue a pierdut brusc altitudine în timpul unui zbor spre New Jersey. 15 pasageri au fost răniți, iar ancheta a arătat că radiațiile solare intense au afectat datele din sistemul de control al aeronavei.

Probleme și pe Aeroportul Otopeni din cauza update-ului

Din cauza verificărilor generale – și pe Aeroportul din Otopeni au fost probleme.

Călătoare: „Ne-au spus că este o eroare de soft și au oprit la sol toate aeronavele de tipul A320. Dacă era o zi lucrătoare poate era o problemă”.

În flotele companiilor românești sunt aproximativ 20 de aeronave A320 care au avut nevoie de astfel de actualizări. Compania Wizz Air a transmis, printr-un comunicat, că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost instalată cu succes.

Marius Popescu, reprezentant al Asociației Companiilor Aeriene Românești: „La nivelul companiilor românești sunt extrem de puține aeronave care au această componentă, vorbim de o situație care se răsfrânge mai mult asupra marilor companii aeriene”.

Totuși, la nivel global, impactul a fost unul semnificativ. Compania japoneză All Nippon Airways, care operează peste 30 de avioane din familia A320, a anulat cel puțin 95 de zboruri interne. Mai bine de 13.000 de pasageri au fost afectați.

A320 este cel mai bine vândut model Airbus și principalul competitor al Boeing 737. În cele mai multe cazuri, reparația înseamnă o simplă actualizare de software, care durează aproximativ trei ore, însă aeronavele mai vechi necesită înlocuirea unor componente, așa că rămân mai mult la sol pe durata intervenției.

Frederico Moreira, pilot: „ELAC poate practic să facă avionul să urce, să coboare, să vireze la stânga sau la dreapta. În esență, asta face. În total sunt 7 computere de control al zborului. Iar acestea sunt, în principiu, cele care controlează avionul”.

Autoritățile aeronautice internaționale monitorizează atent situația până la finalizarea tuturor verificărilor.

