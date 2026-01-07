Presa din Ungaria: Ursula von der Leyen face România măreață. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent

Stiri externe
07-01-2026 | 22:16
Ursula von der Leyen
Shutterstock

Presa ungară a scris despre situația economică a României și despre fondurile europene care au ajuns în ultimele luni în țara noastră, citându-l pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

autor
Lorena Mihăilă

Într-un articol intitulat „Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen și echipa ei fac România mare, miliarde de euro le-au fost transferate – ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”, publicația maghiară scrie că „în ultimele șase luni, fluxul de fonduri ale Uniunii Europene în economia românească s-a accelerat spectaculos”.

Publicația citează o postare de pe Facebook a ministrului, în care se precizează că rata de absorbție calculată pe baza cererilor de plată transmise Comisiei Europene a crescut de la 9,9% la 20,4%, ceea ce înseamnă practic o dublare a utilizării.

Potrivit lui Pîslaru, și sumele efectiv rambursate au crescut semnificativ: după cele 2,9 miliarde de euro intrate în anii anteriori, alte 2,3 miliarde de euro au ajuns în trezoreria statului în doar șase luni, mai notează publicația vg.hu.

Citește și
proteste teheran
Protestele violente continuă în Iran. Moschee și magazin cu Corane şi cărţi de rugăciuni, atacate. Arestările se țin lanț

În timp ce între 2021 și mijlocul anului 2025 România primea, în medie, 86 de milioane de euro pe lună, în ultimele șase luni această sumă a depășit 450 de milioane de euro, iar ritmul lunar al rambursărilor a crescut de aproape șapte ori, a scris ministrul în postarea sa, mai notează sursa citată.

Fondurile europene. rol-cheie în reducerea deficitului

Pîslaru a subliniat că ultimele șase luni reprezintă doar o zecime din întreaga perioadă bugetară 2021–2027, însă în acest interval s-au realizat 37% din totalul plăților și 43% din rambursările primite de la Comisia Europeană.

Potrivit acestuia, fondurile europene joacă un rol-cheie în reducerea deficitului bugetar, motiv pentru care obiectivul este atragerea a peste cinci miliarde de euro în economia românească din fondurile de coeziune până în 2026, în timp ce pregătirile pentru perioada 2028–2034 sunt deja în curs.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ministrul a reamintit că, la mijlocul anului 2025, îndeplinirea jaloanelor părea blocată, iar Comisia Europeană suspendase mai multe plăți.

Totuși, în ultimele șase luni, planul a fost renegociat cu Bruxelles-ul, a crescut transparența, iar aproximativ o treime din fondurile atrase până acum din mecanismul de redresare al UE au fost absorbite în această perioadă.

În 2026, ministerul își propune să atragă zece miliarde de euro din fondurile europene de redresare, iar, în total, cel puțîn 15 miliarde de euro din fonduri UE ar urma să fie cheltuite pentru investiții în domeniile sănătății, educației, infrastructurii de transport și competitivității economice.

Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, ursula von der leyen, bani europeni, presa internationala,

Dată publicare: 07-01-2026 22:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
Citește și...
Protestele violente continuă în Iran. Moschee și magazin cu Corane şi cărţi de rugăciuni, atacate. Arestările se țin lanț
Stiri externe
Protestele violente continuă în Iran. Moschee și magazin cu Corane şi cărţi de rugăciuni, atacate. Arestările se țin lanț

Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari.

Căsătorie anulată în Țările de Jos după ce discursul de nuntă a fost generat de ChatGPT. Ce spune instanța
Stiri externe
Căsătorie anulată în Țările de Jos după ce discursul de nuntă a fost generat de ChatGPT. Ce spune instanța

În Olanda, ChatGPT „s-a invitat” la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul Civil.

Marco Rubio a confirmat întâlniri cu oficialii danezi pe fondul interesului SUA pentru Groenlanda
Stiri externe
Marco Rubio a confirmat întâlniri cu oficialii danezi pe fondul interesului SUA pentru Groenlanda

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, informează CNN.

 

Recomandări
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59