Presa din Ungaria: Ursula von der Leyen face România măreață. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent

Presa ungară a scris despre situația economică a României și despre fondurile europene care au ajuns în ultimele luni în țara noastră, citându-l pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Într-un articol intitulat „Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen și echipa ei fac România mare, miliarde de euro le-au fost transferate – ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”, publicația maghiară scrie că „în ultimele șase luni, fluxul de fonduri ale Uniunii Europene în economia românească s-a accelerat spectaculos”.

Publicația citează o postare de pe Facebook a ministrului, în care se precizează că rata de absorbție calculată pe baza cererilor de plată transmise Comisiei Europene a crescut de la 9,9% la 20,4%, ceea ce înseamnă practic o dublare a utilizării.

Potrivit lui Pîslaru, și sumele efectiv rambursate au crescut semnificativ: după cele 2,9 miliarde de euro intrate în anii anteriori, alte 2,3 miliarde de euro au ajuns în trezoreria statului în doar șase luni, mai notează publicația vg.hu.

În timp ce între 2021 și mijlocul anului 2025 România primea, în medie, 86 de milioane de euro pe lună, în ultimele șase luni această sumă a depășit 450 de milioane de euro, iar ritmul lunar al rambursărilor a crescut de aproape șapte ori, a scris ministrul în postarea sa, mai notează sursa citată.

Fondurile europene. rol-cheie în reducerea deficitului

Pîslaru a subliniat că ultimele șase luni reprezintă doar o zecime din întreaga perioadă bugetară 2021–2027, însă în acest interval s-au realizat 37% din totalul plăților și 43% din rambursările primite de la Comisia Europeană.

Potrivit acestuia, fondurile europene joacă un rol-cheie în reducerea deficitului bugetar, motiv pentru care obiectivul este atragerea a peste cinci miliarde de euro în economia românească din fondurile de coeziune până în 2026, în timp ce pregătirile pentru perioada 2028–2034 sunt deja în curs.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ministrul a reamintit că, la mijlocul anului 2025, îndeplinirea jaloanelor părea blocată, iar Comisia Europeană suspendase mai multe plăți.

Totuși, în ultimele șase luni, planul a fost renegociat cu Bruxelles-ul, a crescut transparența, iar aproximativ o treime din fondurile atrase până acum din mecanismul de redresare al UE au fost absorbite în această perioadă.

În 2026, ministerul își propune să atragă zece miliarde de euro din fondurile europene de redresare, iar, în total, cel puțîn 15 miliarde de euro din fonduri UE ar urma să fie cheltuite pentru investiții în domeniile sănătății, educației, infrastructurii de transport și competitivității economice.

