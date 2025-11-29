Sute de zboruri sunt anulare sau întârziate, după rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus. Companiile afectate

29-11-2025 | 12:45
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320.

Lorena Mihăilă

UPDATE: Wizz Air confirmă că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320. Toate zborurile de astăzi sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situații.

„Siguranța rămâne prioritatea absolută a companiei aeriene și continuăm să menținem cele mai riguroase standarde în toate aspectele operațiunilor noastre”, a declarat Diarmuid O' Conghaile, Chief Operations Officer la Wizz Air.

„De asemenea, doresc să le mulțumesc colegilor noștri dedicați din WIZZ, care au lucrat neobosit pe parcursul nopții pentru a efectua actualizările rapid și eficient. Devotamentul lor a făcut posibil ca pasagerii noștri să călătorească conform planului, în ciuda provocărilor întâmpinate”, a adăugat O' Conghaile.

Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucţiunea vineri seara ca o „măsură de precauţie”.

Pe Aeroroportul pe Henri Coandă, cât și la Băneasa, nu au fost întâmpinate probleme. Traficul este ok. 

Măsura riscă să provoace perturbări majore şi în Statele Unite, în cel mai aglomerat weekend de călătorii din an. Remedierea presupune în principal revenirea la o versiune anterioară de software, însă trebuie efectuată înainte ca avioanele să poată zbura din nou, potrivit unui buletin transmis companiilor aeriene şi consultat de Reuters.

Compania a declarat că un incident recent a evidenţiat posibilitatea ca radiaţiile solare intense să corupă date critice pentru controlul aeronavei.

”Airbus recunoaşte că aceste recomandări vor duce la perturbări operaţionale pentru pasageri şi clienţi,” a transmis constructorul european.

Lista companiilor afectate

Iată o listă a principalelor perturbări semnalate de companiile aeriene:

American Airlines

Cel mai mare operator de A320 din lume a anunţat că aproximativ 340 dintre cele 480 de aeronave A320 ale sale au nevoie de actualizare. Compania estimează că majoritatea actualizărilor vor fi finalizate până sâmbătă, fiind necesare aproximativ două ore pentru fiecare avion.

Lufthansa

Transportatorul german se aşteaptă la un număr redus de anulări sau întârzieri în weekend, deoarece implementarea măsurilor recomandate de Airbus durează câteva ore pentru fiecare avion.

Avianca

Compania columbiană a precizat că măsura afectează peste 70% din flota sa, cauzând inevitabil perturbări „semnificative” ale operaţiunilor în următoarele 10 zile. Avianca a suspendat vânzările de bilete pentru zborurile programate până pe 8 decembrie.

Wizz Air

O parte dintre aeronavele Wizz Air necesită actualizarea software, a anunţat compania, adăugând că a programat imediat mentenanţa necesară pentru conformitate. Ca urmare, unele zboruri din weekend pot fi afectate.

British Airways

Trei dintre avioanele A320 pentru zboruri scurte ale transportatorului britanic sunt vizate, însă compania nu se aşteaptă la impact operaţional.

easyJet

Compania a anunţat că a finalizat actualizarea software pe multe dintre avioanele care necesitau intervenţia şi intenţionează să opereze programul de zbor normal sâmbătă.

Air France

Compania a anulat 35 de zboruri vineri, în urma comunicării Airbus.

Air New Zealand

Transportatorul a precizat că toate aeronavele sale A320neo vor primi o actualizare software înainte de următorul zbor, ceea ce va perturba mai multe curse de sâmbătă. De asemenea, sunt aşteptate unele anulări.

Air India

Compania a anunţat că directivele Airbus vor necesita o realiniere software/hardware pentru o parte a flotei, ceea ce va duce la timpi mai mari de rotaţie şi întârzieri operaţionale.

Air India Express

Subsidiara low-cost a declarat că, deşi majoritatea avioanelor nu vor fi afectate, recomandările se aplică operatorilor globali, generând întârzieri şi anulări.

Indigo

Transportatorul low-cost indian a afirmat că finalizează proactiv actualizările cerute, dar că unele zboruri ar putea suferi „mici modificări de program” pe măsură ce implementează „actualizările de precauţie”.

Volaris

Compania mexicană a anunţat că actualizarea Airbus va provoca întârzieri şi anulări de zboruri în următoarele 48–72 de ore.

Latam Airlines

Actualizarea se aplică unui număr limitat de aeronave ale companiei din Columbia, Chile şi Peru. Flotele din Brazilia şi Ecuador nu sunt afectate.

Turkish Airlines

Opt avioane A320 vor fi readuse în serviciu după implementarea măsurilor necesare. „Toate operaţiunile noastre continuă în siguranţă şi fără întreruperi”, a transmis compania.

Viva

Compania mexicană a anunţat că flota va fi afectată de actualizarea software Airbus, dar nu a fost stabilit încă un interval pentru revenirea la operare.

Delta Airlines

Transportatorul american se aşteaptă ca impactul operaţional al directivei Airbus să fie limitat.

Aer Lingus

Compania irlandeză a declarat că doar un număr redus de aeronave este vizat şi că ia măsuri pentru a finaliza instalarea software-ului cerut. Nu anticipază perturbări semnificative.

United Airlines

Compania, care operează avioane din familia A320, a declarat că nu este afectată de anunţul Airbus.

Azul SA

Transportatorul brazilian a declarat că niciunul dintre avioanele sale A320 nu este inclus în recallul Airbus.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 29-11-2025 12:38

