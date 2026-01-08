Un bărbat din Brăila i-a tăiat gâtul unui consătean. A fost arestat pentru tentativă la omor

08-01-2026
Un bărbat de 61 de ani judeţul Brăila a fost arestat preventiv, fiid acuzat de tentativă la omor calificat, după ce a atacat un consătean căruia i-a tăiat gâtul.

„La data de 7 ianuarie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, un bărbat de 61 de ani, din comuna Ulmu, pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat”, a transmis, joi seară, IPJ Brăila.

Sursa citată a precizat că, la data de 6 ianuarie, în jurul orei 17:45, în timp ce se afla pe raza localităţii de domiciliu, bărbatul de 61 de ani, ar fi tăiat un alt bărbat de 61 de ani, din aceeaşi localitate, cu un cuţit în zona gâtului.

„La data de 8 ianuarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului pe o perioadă de 30 de zile”, au mai transmis poliţiştii.

