De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
07-01-2026 | 22:27
Katy Perry
Getty Images

Katy Perry și Justin Trudeau se întâlnesc de aproape șase luni. Potrivit unor surse, cuplul merge în continuare foarte bine în anul 2026, iar Katy îl consideră „irezistibil” dintr-un motiv anume.

autor
Claudia Alionescu

Surse apropiate de Katy au declarat pentru OK! Magazine că „principala sursă a farmecului lui” pentru cântăreață constă în „reținerea sa publică”, relatează cosmopolitan.com.

„Ceea ce o atrage cu adevărat pe Katy este natura calmă și deliberată a lui Justin, precum și lipsa lui de interes pentru faimă”, au explicat acestea, adăugând:

„Nu caută atenția, ceea ce este revigorant după relații cu persoane mult mai concentrate pe lumina reflectoarelor.”

Aceeași sursă a mai dezvăluit că Katy consideră conversațiile cu politicianul „energizante”.

Citește și
katy perry si justin trudeau
Katy Perry a postat fotografii cu Justin Trudeau din Japonia. Fostul premier al Canadei o însoțește în turneu | GALERIE FOTO

„Le-a spus oamenilor apropiați că el chiar ascultă, o provoacă să gândească diferit și se raportează la ea ca la un egal”, a împărtășit sursa.

„Pot petrece ore întregi vorbind despre orice, de la politică și cultură până la creșterea copiilor și găsirea sensului vieții. Se simte din nou stimulată intelectual, lucru pe care îl consideră incredibil de atrăgător.”

Cina din Montreal

Interpreta hitului „Hot ’n Cold” a stârnit pentru prima dată zvonuri despre relația cu fostul prim-ministru al Canadei în iulie 2025, când au fost surprinși la o cină în Montreal.

În aceeași lună, ea și fostul ei partener, Orlando Bloom, au anunțat că și-au anulat logodna după nouă ani împreună.

Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină

Sursa: cosmopolitan.com, cosmopolitan.com

Etichete: justin trudeau, relatie, katy perry, atractie,

Dată publicare: 07-01-2026 22:19

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
Citește și...
Orlando Bloom, interviu surpriză pe străzile din New York. Actorul a dezvăluit ce și-ar dori de la viitoarea sa parteneră
Stiri Mondene
Orlando Bloom, interviu surpriză pe străzile din New York. Actorul a dezvăluit ce și-ar dori de la viitoarea sa parteneră

Orlando Bloom a dezvăluit ce calități caută la viitoarea iubită, după ce fosta sa logodnică, Katy Perry, și-a făcut publică pe Instagram relația cu Justin Trudeau.

Katy Perry a postat fotografii cu Justin Trudeau din Japonia. Fostul premier al Canadei o însoțește în turneu | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Katy Perry a postat fotografii cu Justin Trudeau din Japonia. Fostul premier al Canadei o însoțește în turneu | GALERIE FOTO

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au apărut ofical pe Instagram, după ce cântăreața a publicat o serie de fotografii și videoclipuri din călătoria lor în Japonia.

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, oficial un cuplu. Prima apariție publică la aniversarea artistei. VIDEO
Stiri Mondene
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, oficial un cuplu. Prima apariție publică la aniversarea artistei. VIDEO

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația sâmbătă seara, în timpul unei ieșiri romantice la Paris, unde au sărbătorit cea de-a 41-a aniversare a artistei.

Recomandări
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59