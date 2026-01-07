De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Katy Perry și Justin Trudeau se întâlnesc de aproape șase luni. Potrivit unor surse, cuplul merge în continuare foarte bine în anul 2026, iar Katy îl consideră „irezistibil” dintr-un motiv anume.

Surse apropiate de Katy au declarat pentru OK! Magazine că „principala sursă a farmecului lui” pentru cântăreață constă în „reținerea sa publică”, relatează cosmopolitan.com.

„Ceea ce o atrage cu adevărat pe Katy este natura calmă și deliberată a lui Justin, precum și lipsa lui de interes pentru faimă”, au explicat acestea, adăugând:

„Nu caută atenția, ceea ce este revigorant după relații cu persoane mult mai concentrate pe lumina reflectoarelor.”

Aceeași sursă a mai dezvăluit că Katy consideră conversațiile cu politicianul „energizante”.

„Le-a spus oamenilor apropiați că el chiar ascultă, o provoacă să gândească diferit și se raportează la ea ca la un egal”, a împărtășit sursa.

„Pot petrece ore întregi vorbind despre orice, de la politică și cultură până la creșterea copiilor și găsirea sensului vieții. Se simte din nou stimulată intelectual, lucru pe care îl consideră incredibil de atrăgător.”

Cina din Montreal

Interpreta hitului „Hot ’n Cold” a stârnit pentru prima dată zvonuri despre relația cu fostul prim-ministru al Canadei în iulie 2025, când au fost surprinși la o cină în Montreal.

În aceeași lună, ea și fostul ei partener, Orlando Bloom, au anunțat că și-au anulat logodna după nouă ani împreună.

