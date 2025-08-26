Germania reia relocarea afganilor blocați în Pakistan. Ce a accelerat decizia, după luni în care a fost suspendată

26-08-2025 | 12:13
afgani
Germania pune capăt suspendării relocării cetățenilor afgani vulnerabili, după luni de blocaj. Decizia vine pe fondul presiunilor legale interne și al amenințărilor Pakistanului cu deportarea refugiaților, relatează marți Die Welt, citat de Reuters.

Sabrina Saghin

Circa 2.000 de afgani aprobaţi pentru relocare în Germania în baza unui program pentru cei consideraţi în situaţie de risc sub regimul taliban au fost blocaţi luni de zile în Pakistan, după ce Berlinul a îngheţat aplicarea schemei în cadrul unui angajament de a reduce migraţia.

Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului şi afganii afectaţi au contestat decizia în tribunale, unii dintre ei obţinând verdicte care au sporit presiunea asupra Berlinului de a acţiona.

Urgenţa a crescut şi mai mult după ce Pakistanul a ameninţat că va expulza refugiaţii afgani cu acte în regulă înainte de termenul-limită de 1 septembrie, inclusiv pe cei din programul de relocare în Germania.

Reluarea programului de relocare

Potrivit ziarului, care citează surse guvernamentale, familiile afectate au fost deja informate despre reluarea programului, primele familii afgane fiind aşteptate să sosească în zilele următoare.

Guvernul intenţionează să-i aducă pe afgani discret cu zboruri comerciale regulate cu escale la Dubai sau Istanbul înainte de a ajunge în Germania, iar numărul exact al oamenilor care au fost aprobaţi pentru plecare rămâne neclar, a adăugat Die Welt.

Ziarul a mai scris că Ministerul de Externe a confirmat doar că procedurile de verificare se reiau şi că a fost trimis personal în Pakistan pentru a continua procesarea cazurilor.

Ministerele de Externe şi de Interne din Germania nu au răspuns unor solicitări ale Reuters de a comenta informaţia.

Sursa: Agerpres

