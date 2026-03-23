Inspectorul Pro a obținut înregistrări în care managerul spitalului le cerea angajaților să contribuie cu pacienți internați. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va colabora cu polițiștii pentru ca astfel de cazuri să poată fi verificate rapid.

În spitalele mici, din orașe cu populația îmbătrânită sau în scădere, numărul real de pacienți nu acoperă întotdeauna țintele impuse de managerii unităților sanitare. Iar unii directori ajung să umple artificial paturile de spital, ca să obțină mai mulți bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Este și cazul spitalului din Turnu Măgurele, unde internările fictive ar fi fost o practică – susțin mai mulți angajați care ne-au vorbit sub protecția anonimatului. Se făceau ședințe unde cele două managere i-ar fi îndemnat pe subordonați să facă rost de pacienți, pentru ca spitalul să supraviețuiască financiar.

Inspectorul Pro a intrat în posesia unei înregistrări. Cea care vorbește este managerul general, Monica Cuclea. La discuții a fost prezentă și directoarea financiar contabilă, Ramona Vărzaru.

”După cum știți noi nu ne facem contractul (n.red.- cu CNAS). Cu ce ne-ați putea ajuta voi, este ca domnii doctori să interneze foarte, foarte, foarte mulți... Adică, înainte de a veni doctorul sau, mă rog, dacă vine doctorul și se recomandă internarea și vedeți că pacientul nu vrea și nu vrea, puteți să-i mai ziceți și voi: hai că vă face bine, măcar două zile, vă faceți și niște analize”.

Nu este însă singura afirmatie controversată din ședință.

”Eu înțeleg că voi poate faceți și tratamente în privat, dar vă puteți folosi și de chestia asta: vă ținem internat două zile și vă facem și acasă, după... Vedeți voi...”.

Mai mulți angajați rup tăcerea și ne dezvăluie că la Turnu Măgurele mama, tata, bunicul sau bunica sunt "clienții" perfecți pentru internările fictive.

”Inclusiv nouă ne spune să ne internăm...”.

”Oricine care lucrează în spital poate să aducă o cunoștință... Nici nu trebuie să vină pacientul neapărat. Vine doar cu cardul, buletinul și biletul de trimitere”.

”-Cum făceați rost de documentele pacienților?

-Putea să fie bunicul, bunica, mama, tată... De obicei, așa se internează! În familie!”.

”-Se face internarea, fără ca pacienții să rămână neapărat în spital.

-Și asta de ce?

-Pentru că ni se spune că dacă nu avem internări, nu ne luăm salariile!

-Cine vă spune acest lucru?

-Conducerea, doamna manager și doamna director financiar contabil.

-E ca un fel de target pe care îl aveți?

-Da!”.

Figurau internați la spitalul din Turnu Măgurele în timp ce se aflau în concediu în Italia

În fața echipei de la Inspectorul Pro, directorul general a negat tot.

”Reporter: Internările fictive vă ajută să supraviețuiți ca spital?

Monica Cuclea, directorul general al spitalului din Turnu Măgurele: Nu există internări fictive, pentru că – cum am spus – medicii sunt puțini și pacienții sunt foarte mulți.

Reporter: Din dovezile pe care le avem, rezultă altceva...

Monica Cuclea: Am înțeles... Verific și eu și vă răspund cu drag...”.

Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate recunoaște că există astfel de practici.

Horațiu Moldovan, președintele CNAS: ”Spitalele găsesc potrivit să facă acest lucru, evident, ca să obțină mai mulți bani, să-și optimizeze veniturile, dar lucrul acesta nu este corect”.

Corespondent ProTV: ”Într-o investigație la Inspectorul PRO, am arătat cum tocmai directoarea financiar – contabilă a spitalului, împreună cu soțul ei, viceprimar în localitatea Saelele, figurează că au fost internați timp de 5 zile în spitalul Turnu Măgurele. În aceeași perioadă însă se aflau în vacanță, în Italia. Pe un alt pacient, fost adjunct al IPJ Teleorman, l-am căutat cu camera ascunsă, când știam că este internat. Nu l-am găsit pe patul de spital...”.

În România, Casa Națională de Asigurări de Sănătate finanțează spitalele în funcție de numărul de internări și servicii raportate. Și astfel, fiecare pacient internat aduce un anumit punctaj, transformat ulterior în bani.

Statul finanțează la Spitalul Municipal din Turnu Măgurele nu mai puțin de 301 posturi, iar 80 la sută din bani se duc doar pe salariile angajațiilor. Și astfel, rămân prea puține fonduri pentru medicamente, necesități sau dotări. De aceea, nici medicii nu se înghesuie să lucreze aici, dar nici pacienții nu vin la tratament.

”Efectiv, nu avem medici și mor foarte mulți pacienți. Te uiți la ei cum mor și nu ai cum să-i ajuți. Efectiv, te uiți la el și nu ai ce sa-i faci”.

Iată și reacția directoarei, vizibil jenată, când am rugat-o să filmăm în unitate.

”Monica Cuclea: N-aș dori lucrul acesta...

Reporter: De ce?

Monica Cuclea: Din diferite motive... Nu știu... că arată cum arată...”.

În final, ne-a permis să filmăm pe holuri și aparatura din Secția de Recuperare, pe care o consideră cea mai dotată.

Reorganizare totală a spitalelor pentru stoparea internărilor fictive

Spitalul din Turnu Măgurele trebuia să fie modernizat încă din 2019. Așa ar fi trebuit să arăte astăzi. În realitate, nu s-a mișcat nimic. S-au cheltuit, în schimb, 800.000 de euro doar pe documentația tehnico - economică.

La finalul anului trecut, Ministrul Sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurari de Sănătate au venit cu propuneri legislative, pentru stoparea internărilor fictive. Se impune o totală reorganizare a spitalelor, acolo unde nu există management performant.

Horațiu Moldovan: ”Degeaba ții 80 de paturi de interne, dacă tu ai 20 de pacienți internați. Trebuie să-ți redimensionezi secția. Noi, practic, îi obligăm, îi forțăm pe acei manageri de spital care nu au un management performant în momentul de față, să-și facă un management performant”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: ”Îmi doresc să dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și spitalizarea de zi. Gândiți-vă că pentru o localitate mică esențial este ca oamenii să poată avea acces la servicii medicale. Am spus de multe ori că putem reduce numărul internărilor nenecesare. Această practică în care internăm pacientul pentru a-i face analize medicale trebuie să dispară. De ce? Pentru că ne costă foarte mult și pentru că aceste investigații se pot face în câteva ore în ambulatoriu de specialitate”.

Prin reclasificarea spitalelor, cazurile complexe și grave ar urma sa fie transferate din start la unitatile dotate, care au și medici de specialitate. În plus, de anul acesta legislația s-a înăsprit, susțin cei doi oficiali. Unitățile unde se dovedesc a fi cazuri de internări fictive riscă să piardă 10% din valoarea contractului cu Casa Nationala de Asigurări de Sănătate. Iar șeful de secție și medicul care fac astfel de internări își pot pierde locurile de muncă atât la stat, cât și la privat.