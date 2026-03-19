Inspectorul PRO a descoperit la Turnu Măgurele un astfel de caz. Directoarea financiară a spitalului și soțul ei, viceprimar, sunt suspectați că au fost internați fictiv în timp ce erau, de fapt, într-o vacanță în Italia.

Internările fictive au devenit o practică în anumite spitale cu dotări puține și medici insuficienți.

Ca să justifice cheltuielile unităților respective, unii manageri îi îndeamnă pe angajați să facă rost de persoane care pot fi internate, în unele cazuri doar pe hârtie.

Mulți oameni nici nu știu și nici nu află că, în timp ce își văd de viețile lor, apar ca fiind internați și că au urmat tratamente.

Deși fenomenul este cunoscut, cei care au condus până acum sistemul de sănătate l-au tolerat și au finanțat servicii medicale care nu au fost niciodată prestate.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Trebuie să recunosc că acest fenomen există!”

Ilie Bolojan, premierul României: „Aceste spitale există, în primul rând, pentru cei care lucrează în aceste spitale, pentru a le asigura salariile.”

Fondurile de la buget, care ar trebui să ajungă la bolnavi, sunt risipite astfel pentru a plăti lefurile angajaților din spitale care nu au pacienți.

Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii.

Mergem la Spitalul din Turnu Măgurele, unde nu s-a modernizat mai nimic din 1985, când a fost inaugurat. La intrare, încă există „Gazeta de perete”, pe post de avizier.

În septembrie 2025, doamna din imagine, director financiar al spitalului, a figurat internată timp de 5 zile la Secția de Medicină Internă. Ar fi fost răcită.

Numai că, în realitate, în aceeași perioadă se afla într-o vacanță în Italia și Monaco.

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiar-contabilă a Spitalului Turnu Măgurele: „Am fost în concediu, doar că nu am fost internată.”

Reporter: „Din documentele pe care le-am consultat la spital, am constatat că ați avut cinci zile de spitalizare.”

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiar-contabilă a Spitalului Turnu Măgurele: „Nu, nu, nu… Nu există!”

Reporter: „Nu există?”

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiar-contabilă a Spitalului Turnu Măgurele: „Nu!”

A dat-o de gol însă o colegă, care a postat pe internet mai multe fotografii în care apar clar data și locurile pe unde s-au plimbat împreună în vacanță.

Iată-le aici, la un eveniment într-un resort din Piemont, în nordul Italiei. Vacanța directoarei financiare a continuat apoi cu o vizită la Monte Carlo.

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiară a Spitalului din Turnu Măgurele: „Eu am venit în regim de urgență. Mi s-a făcut o perfuzie, că mă simțeam rău.”

Reporter: „Și cum? Ați venit seara la spital, v-au administrat o perfuzie și apoi ați plecat în Italia?”

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiară a Spitalului din Turnu Măgurele: „La două zile am plecat.”

Există documente de spitalizare chiar și pentru soțul ei. În acte, amândoi sunt „internați” în aceeași perioadă și aceeași secție, deși în acele zile își făceau poze în însorita Italie.

Cosmin Vărzaru Serghie este viceprimar în Saelele – localitate în care Liviu Dragnea este cetățean de onoare.

Bărbatul s-a lăudat pe internet cu o fotografie făcută în același resort.

Cosmin Vărzaru Serghie, viceprimar în Saelele: „Nu știu concret ce s-a întâmplat. Cert este că noi am refuzat.”

Reporter: „Ați refuzat internarea?”

Cosmin Vărzaru Serghie, viceprimar în Saelele: „Da.”

Reporter: „Cât ați petrecut, practic, în spital?”

Cosmin Vărzaru Serghie, viceprimar în Saelele: „Câteva ore.”

Reporter: „Ați semnat undeva că ați refuzat să rămâneți internați?”

Cosmin Vărzaru Serghie, viceprimar în Saelele: „Nici nu ne-a întocmit foaie, de aceea nu înțelegem… Nu mi-a dat să semnez nimic, dar…”

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiară a Spitalului din Turnu Măgurele: „Se întâmplă în sistem să mai fie și erori.”

Reporter: „Și în cazul soțului a fost la fel?”

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiară a Spitalului din Turnu Măgurele: „Da, și soțul meu a fost la fel.”

Reporter: „Chiar așa erori în două cazuri.”

Ramona Serghie Vărzaru, directoarea financiară a Spitalului din Turnu Măgurele: „Atâta timp cât acea foaie nu este decontată și nu există consum pe ea… sunt și erori.”

Deși cei doi soți neagă internările, fișele care demonstrează asta sunt înregistrate oficial în sistemul informatic al spitalului. Au toate datele completate pe calculator și au și numere unice de înregistrare.

Ca să ne convingem că situația soților Serghie nu este izolată, mai verificăm un pacient despre care există suspiciuni că este internat fictiv. Îi facem o vizită în spital, cu camera ascunsă.

Domnul Mitrana este fostul șef adjunct al IPJ Teleorman, acum ieșit la pensie. În documente figurează internat în perioada 9–14 ianuarie, tot la Medicină Internă.

Numai că nu e acolo, deși l-am căutat în toate saloanele și am întrebat asistentele.

Verificăm informația cu managerul general al spitalului.

Reporter: „Ați găsit vreo foaie de învoire?”

Monica Cucleaa, managerul general al spitalului: „N-am văzut niciun bilet de voie la foaie.”

Reporter: „Dar se practică învoirea în momentul în care ești internat?”

Monica Cucleaa, managerul general al spitalului: „Nu, doar dacă ai o urgență și permite deplasarea pacientului. Se poate învoi pacientul, maxim două ore.”

Sub protecția anonimatului, un angajat al spitalului ne mărturisește revoltat: „A fost în prima zi acolo, și-a recoltat analize și apoi a plecat de atunci… Ce vorbim!”, a spus el.

Noi am ieșit din clădire la ora 15:20. După două ore și 10 minute, pacientul a fost externat… în acte, după cele cinci zile de internare.

Reporter: „Cum vă explicați că noi nu v-am găsit în spital?”

Marian Mitrana, fost adjunct al IPJ Teleorman: „Eu știu pe unde ați căutat și ce-ați căutat?”

Reporter: „Pe ce secție ați fost internat, la ce etaj?”

Marian Mitrana, fost adjunct al IPJ Teleorman: „Auziți, lăsați-mă că v-am zis că sunt bolnav.”

După demersurile noastre, toate fotografiile de pe internet cu soții Serghie, din vacanța din Italia, au fost șterse.

Cosmin Vărzaru Serghie, viceprimar Saelele: „Eu nu prea intru pe Facebook, nu știu ce s-a întâmplat.”

Reporter: „Singure nu se șterg.”

Cosmin Vărzaru Serghie, viceprimar Saelele: „Este adevărat, dar nu pot să vă spun nimic în privința asta.”

Am prezentat aceste cazuri ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintelui CNAS, Horațiu Moldovan.

Reporter: „Cum veți trata cazurile pe care vi le-am prezentat?”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Mă voi autosesiza și voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății.”

Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Vom transmite aceste informații către Poliție, către Parchet.”

Controlul anunțat de ministru este deja în desfășurare. Internările fictive nu se întâmplă însă doar la Turnu Măgurele.

Este o problemă de sistem, care le face o mare nedreptate pacienților care chiar au nevoie de tratamente.

Banii se risipesc pe bolnavi închipuiți, care țin în viață spitale a căror singură menire este să asigure salariile angajaților, nu să salveze vieți.