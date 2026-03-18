Casa Naţională Asigurări de Sănătate (CNAS) îşi propune să lanseze anul acesta o aplicaţie de programare a pacienţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, a anunţat la Profit Health.forum - Ediţia a XVII-a, Larisa Mezinu-Bălan, vicepreşedinte al CNAS. Totodată, din 2029, cetăţenii români vor putea utiliza dosarul electronic naţional şi reţeta electronică în spaţiul Uniunii Europene (UE).

”Acum, eu vă dau din casă, suntem în acest proces de transformare digitală într-un context foarte strâns de cooperare cu Uniunea Europeană. Suntem într-o serie de proiecte împreună cu alte state membre şi ce ne propunem este ca din anul 2029, pe lângă construirea platformei naţionale, utilă furnizorilor şi pacienţilor, construirea unei platforme care să poată fi interconectată la platforma europeană. Astfel încât, din martie 2029 cetăţeanul român, cetăţean european, să poată utiliza reţeta electronică şi dosarul electronic de sănătate (...) în spaţiu european, atunci când călătoreşte sau când are o nevoie de servicii medicale”, a anunţat, la Profit Health.forum - Ediţia a XVII-a, Larisa Mezinu-Bălan, vicepreşedinte CNAS.

În deschiderea evenimentului, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţase deja că digitalizarea sistemului de sănătate reprezintă o componentă strategică pentru întreg sistemul. Noul sistem al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care este în implementare în momentul de faţă, cu bani din PNRR, va reprezenta o reformă importantă în sistem, pentru că noua platformă va interacţiona nu doar cu furnizorul ci şi cu pacientul. ”După 36 de ani de discuţii, de păreri, de opinii, de comentarii, de campanii electorale, într-un final apoteotic, dosarul electronic al pacientului va fi disponibil şi pacienţii îşi vor putea accesa datele medicale într-un portal digital, aşa cum e normal să se întâmple într-o ţară membră a Uniunii Europene în anul 2026”, a mai anunţat ministrul.

”Datele din dosarul electronic vor fi cât mai extinse, a completat ulterior vicepreşedinta CNAS Larisa Mezinu-Bălan.

”Ne propunem să-l extindem, desigur, acest dosar electronic să conţină şi rezultate de laborator şi rezultate imagistice, astfel încât pacientul să nu mai meargă cu dosarul fizic în sacoşă la medic când are o problemă de sănătate şi este firesc să ajungem acolo”, a spus Larisa Mezinu-Bălan.

Vicepreşedinta CNAS a arătat că instituţia îşi propune să lanseze, de asemenea, anul acesta aplicaţia de programare a pacienţilor în sistemul public de sănătate.

”Ce ne mai propunem şi sperăm să lansăm anul acesta este să creăm această aplicaţie de programare a cetăţeanului în sistemul de asigurări sociale de sănătate, tocmai pentru a facilita accesul. Legea sănătăţii spune foarte clar, cetăţeanul îşi alege furnizorul de servicii medicale. Asigurarea socială de sănătate nu trebuie să facă diferenţa între furnizorul public sau privat. Cetăţeanul are libertatea să aleagă, dar în realitate cetăţeanul reclamă de foarte multe ori că nu găseşte unde să-şi facă o investigaţie în perioada de valabilitate a biletului de trimitere. Şi atunci este responsabilitatea noastră să creăm această facilitate, să-l ajutăm pe cetăţean să se orienteze cu o aplicaţie simplă”, a anunţat vicepreşedinta CNAS.

Ea a explicat că aplicaţia va ţine cont de localizarea pacientului.

”Acum toţi avem geolocaţie pe telefon. Introduci acolo fie serviciul de care ai nevoie, angiografie, mamografie, fie specialitatea de care ai nevoie, un medic, oftalmolog, cardiolog şi acest serviciu îţi arată care sunt furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate”, a explicat Mezinu-Bălan.

Potrivit acesteia, toţi furnizorii de servicii din asigurările sociale de sănătate vor fi prezenţi în noua aplicaţie, iar în viitor este de aşteptat să fie integraţi şi furnizori privaţi, din afara sistemului de stat.

”Platforma pe care o construim noi vizează întreg sistemul, pentru că dosarul electronic al pacinentului nu este limitat doar pentru rezultatele şi informaţiile medicale care parvin de la furnizorii din asiguările sociale de sănătate. Deci, toţi furnizorii autorizaţi să practice servicii medicale, tratamente chirurgicale, medicamentoase sunt obligaţi să se interconecteze şi să livreze date în această platformă, obligaţi legal, conform legii pe care o avem, a sănătăţii în România, dar platforma de programare pentru pacient va fi o platformă care va fi conturată doar pentru furnizorii din asigurările sociale de sănătate. Şi, desigur, sperăm noi în viitorul apropiat să o putem interconecta cu tot cei care doresc să transmită date în această platformă, să-şi încarce clinici, policlinici, cabinete medicale care deservesc cu servicii de sănătate ţara, pentru că, până la urmă, sănătatea e o chestiune de strategie naţională, nu e o chestiune care se limitează la asigurare fie ea privată sau socială”, a arătat Larisa Mezinu-Bălan, vicepreşedinte CNAS.