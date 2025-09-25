Expoziție șocantă la Londra. Designerii au adus rochii din gunoaie, împodobite cu PET-uri, linguri și cristale bizare

Creatori de modă din toată lumea au venit la Londra pentru a realiza o expoziție de-a dreptul bizară. Au creat o colecție de haine din deșeuri, printre care PET-uri sau obiecte din bucătărie ce nu mai erau de folos.

Zeci de PET-uri tăiate pe jumătate și atârnate pe o bluză Paco Rabanne din colecția 1992 sau o rochie Hodakova ornată cu sute de linguri argintii, ce par a fi niște solzi uriași, sunt doar câteva dintre ținutele pe care vizitatorii le pot admira la un muzeu din Londra.

Karen Van Godtsenhoven, curator: „Expoziția Priviri murdare. atracție și decădere în modă de la Centrul Barbican din Londra analizează diferite obiceiuri din modă, prin prisma sau folosind „murdăria” drept metaforă. Acest lucru ar putea părea surprinzător deoarece, desigur, moda și murdăria par că se situează la poli opuși. Dar, de fapt, această idee de murdărie, atât a pământului, cât și a corpului, din industria modei, a inspirat mulți creatori de la sfârșitul anilor 1980 până în prezent să-și inoveze cu adevărat practicile. Așadar, vedem murdăria într-un fel și ca o metaforă pentru renaștere și regenerare în modă.”

Expoziție șocantă la Londra

Multe dintre materialele reziduale folosite la realizarea ținutelor sunt de-a dreptul șocante. O rochie delicată a strălucit sub lumina reflectoarelor de parcă ar fi împodobită cu mii de diamante.În schimb, creatoarea ei a surprins pe toată lumea când a dezvăluit că materialul a fost de fapt ornat cu o sumedenie de cristale obținute din transpirația umană.

Unii designeri s-au inspirat din evenimente cotidiene, în timp ce alții au căutat idei și materiale în cele mai bizare locuri din lume.

Unul dintre designeri spune că a călătorit până în Nairobi, Kenya, pentru a-și procura materialele chiar de la o groapă de gunoi de acolo. Expoziția se deschide astăzi și poate fi vizitată până la finalul lunii ianuarie, anul viitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













