Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Asta în timp ce bulgarii atrag, în fiecare an, cu vaporașele lor mii de vizitatori, iar fluviul oferă aceleași oportunități pe ambele maluri.

Inspectorul PRO vă prezintă o investiție de sute de mii de euro înecată pe uscat.

Primăria Giurgiu a cumpărat acum cinci ani, din fonduri europene, un vaporaș de pasageri, destinat plimbărilor pe Dunăre. În loc să devină o atracție turistică, ambarcațiunea stă degeaba și ruginește.

Corespondent PRO TV: „Aceea este nava de pasageri cumpărată de Primăria Giurgiu cu 352.200 de euro – o investiție pe fonduri europene. Însă vaporul stă la mal... Ar fi trebuit să-l vedem pe Dunăre făcând curse cu pasageri, cu turiști”.

Comanda a fost lansată în 2020, iar o firmă românească l-a realizat de la zero.

Un an mai târziu, vaporașul a fost gata iar primarul l-a inaugurat cu fast și preoți: „Mă bucur că această navă va crea, sper eu, plus valoare și îi va încânta nu numai pe giurgiuveni, ci și pe toți turiștii din întreaga țară. 01Ș23 Într-adevăr, Direcția de Programe Europene și fosta administrație și-au făcut treaba”.

Deși nu fusese proiectul său, declarațiile edilului sunau promițător.

Patru ani mai târziu, ne-am dus la Giurgiu ca să ne plimbăm cu „Valahia”. Așa, a fost botezat...

În port, nici urma de ambarcațiune. Aflăm, de pe site-ul Primăriei, că există două numere de telefon pentru rezervări – unul fix și unul mobil. Sunăm de mai multe ori...

Femeie: Să vedem dacă avem cu ce să ne plimbăm...

Reporter: Are Primăria un vaporaș, dar care stă la mal.

Femeie: Dacă stă la mal, o să-l rugăm pe domnul primar să ne plimbe, dacă are amabilitatea să ne plimbe.

Edilul nu ne-a primit. Ne-a ținut în curtea Primăriei și i-a trimis în locul său pe viceprimarul Marian Damian și pe administratorul public Marius Olteanu.

Reporter: Cât a mers pe Dunăre?

Marius Olteanu, administratorul public: O lună de zile.

Reporter: O lună de zile și ați cumpărat-o de 5 ani.

Marius Olteanu: Pai nu, o lună de zile anul acesta, a mai mers o lună de zile anul trecut probabil și l-am cumpărat de 5 ani, da. E adevărat!

Reporter: Din 5 ani, folosit două luni de zile, dvs. cam cum vi se pare?

Marius Olteanu: Nu mi se pare bine, dacă mă întrebați pe mine.

În continuare, au curs explicații, scuze, dar nu si soluții.

Nimeni nu a pomenit despre aceste probleme la inaugurare Cireașa de pe tort însă abia urma.

Marius Olteanu, administratorul public: „Primăria deține un cheu vertical pe Canalul Plantelor – după cum știți sau dacă nu știți, puteți filma – nu este navigabil”.

Am mers imediat să verificăm informația.

Corespondent PRO TV: „La față locului, noi am găsit cu totul altceva: sunt barje care circulă fără probleme pe acest canal – ceea ce înseamnă că nu pare o problemă nivelul scăzut al apei”.

În paralel, nava de pasageri a bulgarilor – Ruschuk, botezata așa după denumirea veche a orașului – mergea pe traseul obișnuit.

Este rușinos că Primăria Giurgiu anunță pe rețelele de socializare că Dunărea nu are un nivel de apă corespunzător pentru ca vaporul nostru să plimbe turiști. În condițiile în care românii pot vedea foarte ușor că nu e adevărat.

Ca mulți alții, am trecut și noi granița și am urcat la bordul navei bulgărești – construită culmea, în 2007, tot de romani, pe șantierul naval de la Cernavodă. Are 66 de locuri și pleacă din portul Ruse.

Todor Kaloev, căpitanul vasului: „Sunt și grupuri organizate care vin din România. Călătoria durează o oră, mergem până la Podul Prieteniei și înapoi”.

Corespondent PRO TV: „Cu fonduri europene, bulgarii au reușit, la Ruse, să refacă toată zona portului. Aceasta este faleza, iar imaginea pe care am găsit-o aici este incomparabilă cu ceea ce avem la Giurgiu. Toate aleile sunt refăcute, au palmieri, locuri de joacă pentru copii și multe terase. Nu este de mirare că aici ne-am întâlnit și cu români care au venit pentru o scurtă plimbare, iar apusul pe Dunăre este memorabil”.

Giurgiu are un potențial turistic uriaș care este însă irosit, din cauza lipsei de strategie a celor care administrează zona. În loc să devină o atracție turistică de prim rang, portul nostru rămâne un loc ocolit de turiști, pentru că autoritățile se întrec în neputință și ratează constant șansa de a-l promova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













