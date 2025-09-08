Mii de stupi, decimați de pesticide interzise de UE acum 7 ani, însă permise în România. Explicația Ministerului Agriculturii

Inspectorul PRO
08-09-2025 | 19:24
×
Codul embed a fost copiat

Mii de stupi au rămas fără albine în toată țara din cauza pesticidelor folosite de agricultori. Inspectorul Pro a aflat că statul român permite utilizarea unor substanțe periculoase, interzise de Uniunea Europeană de acum 7 ani.

autor
Știrile PRO TV

Ministerul Agriculturii recunoaște că dă astfel de derogări, dar spune că nu există în prezent pesticide alternative, mai ieftine și mai eficiente, care să combată anumiți dăunători, specifici țării noastre.

Peste 30% din familiile de albine mor anual din cauza utilizării haotice a substanțelor cu care se tratează porumbul, floarea-soarelui și rapița. Federația Asociațiilor Apicole a făcut teste pe miere, faguri și ceară.

Fermierii pierd sute de familii de albine

Timp de 3 ani, s-au analizat probe și s-au găsit diferite pesticide, peste limita admisă, în fagurii de miere. Analizele au fost făcute într-un laborator acreditat din Bulgaria. În Satu Mare, 4 apicultori au pierdut peste 200 de familii de albine. Fermierul care deține culturile de rapiță, aflate în apropierea stupinelor, ar fi stropit plantele înflorite cu o substanță care ar fi avut menționat pe etichetă: periculos pentru albine.

Jumătate dintre ele ar fi murit intoxicate a doua zi după stropire. Celelalte ar fi avut aceeași soartă după ce au mâncat din mierea produsă, care conținea pesticide.

Citește și
apicultor, sua, accident camion
Peste 250 de milioane de albine eliberate după un accident. Apicultorii, mobilizare de urgență, în SUA

Constantin Dobrescu, vicepreședinte asociație Apicultorilor: „Acționează ca un drog pentru albine. Exact ca și un om beat. Nu se mai poate coordona, se bat, tremură. Nu mai este în stare să găsească drumul înapoi la stup, sau ajunge până la stup și moare acolo.”

Ce este substanța care a ucis albinele

Poliția și procuratura din Satu Mare au deschis dosar penal pentru ucidere cu intenție a albinelor. S-au recoltat probe de către inspectorii veterinari și fitosanitari: din sol, din florile de rapiță și din albinele moarte. Analizele au arătat că cipermetrinul este substanța care ar fi ucis sutele de familii din lanul de rapiță.

Potrivit legislației, planta înflorită nu ar mai trebui stropită. Dacă totuși este nevoie, agricultorul are obligația să anunțe primăria, cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentelor. Apicultorii ar fi astfel informați că trebuie să-și mute stupii.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, aflat în subordinea ANSVSA, care studiază bolile și cauzele ce produc moartea albinelor, confirmă, de asemenea, intoxicația cu cipermetrin.

Cu toate acestea, dosarul a fost clasat. Procurorii au consemnat că albinele nu sunt animale și astfel nu ar intra sub protecția legii. Agenția Națională pentru Zootehnie ne-a dezvăluit că în întreaga țară au fost declarate, în ultimii 3 ani, peste 4.000 de stupine fără nicio familie de albine.

Aproximativ 700.000 de familii de albine dispar din stupi numai de la un an la altul

Dar cifrele pe care vi le prezentăm sunt doar o mică parte. Majoritatea apicultorilor nu raportează mortalitatea pentru că pierd bani. APIA le decontează anual investiții în familii de albine și echipamente, cu condiția însă ca în fiecare stup să existe minimum 75 de familii.În prezent, există două tipuri de pesticide care pot provoca mortalitate în rândul albinelor: cele omologate, dar care uneori sunt folosite greșit de unii agricultori, și altele și mai periculoase, interzise încă de acum 7 ani de Uniunea Europeană.

Este vorba despre cele din clasa neonicotinoidelor, pe care Uniunea le-a retras încă în 2018. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a demonstrat, printr-un amplu program de cercetare, că acestea ajung în miere. UE a descoperit urme de pesticide în 265 de probe, adică în 20 la sută din totalul analizat.

Explicația Ministerului Agriculturii

Cu toate acestea, substanțele periculoase pot fi încă utilizate la noi, prin derogări aprobate de Ministerul Agriculturii. Oficialii români, singurii din Europa care încalcă regulamentul, susțin că fără ele nu ar putea fi combătut dăunătorul tanimecus. Cunoscut popular sub numele de „rătișoară”, acesta e specific zonei de sud-est a României.

Reporter: „Dacă UE zice că nu ai voie și tu ca țară decizi că ai voie, e corect sau nu e corect?”

Romeo Soldea, director Autoritatea Fitosanitară: „Nu așa se pune problema, chestiunea aceasta a acordării sau nu a derogarilor, cu toate că la nivel european au fost interzise, este o chestiune ce ține de politica națională iar aceste chestiuni sunt decise la vârful Ministerului Agriculturii.”

ANSVSA și Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animală au confirmat pentru Inspectorul Pro că, în ultimii 5 ani, au existat analize de laborator care dovedesc că albinele s-au intoxicat atât cu pesticide omologate, cât și cu neonicotinoide.

Profesorii au protestat în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au mers la Cotroceni

Sursa: Pro TV

Etichete: albine, mediu, stupi, pesticide,

Dată publicare: 08-09-2025 19:19

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Teroare într-un oraș din Franța. Zeci de oameni au fost atacați de albine. Trei persoane, în stare critică
Stiri externe
Teroare într-un oraș din Franța. Zeci de oameni au fost atacați de albine. Trei persoane, în stare critică

Trei persoane au ajuns în stare critică la spital, duminică dimineață, după ce au fost atacate de albine în centrul orașului Aurillac, din sudul Franței, potrivit autorităților locale.

 

Peste 250 de milioane de albine eliberate după un accident. Apicultorii, mobilizare de urgență, în SUA
Stiri actuale
Peste 250 de milioane de albine eliberate după un accident. Apicultorii, mobilizare de urgență, în SUA

În nord-vestul statului american Washington, liniștea a fost perturbată de un zumzet.

Sute de milioane de albine au scăpat în SUA, după ce un camion s-a răsturnat. Avertismentul autorităților
Stiri externe
Sute de milioane de albine au scăpat în SUA, după ce un camion s-a răsturnat. Avertismentul autorităților

Aproximativ 250 de milioane de albine au scăpat vineri dintr-un camion răsturnat în statul american Washington. 

Recomandări
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către ”KGB”-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie
Stiri Sociale
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie

Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori cu venituri reduse s-au înscris.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Septembrie 2025

48:05

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28