Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la Colectiv: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”

Ilie Bolojan a transmit, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. Premierul a vorbit despre victimele acestei tragedii, dar și despre responsabilitatea statului față de cetățeni.

Premierul își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor și cu supraviețuitorii, amintind că „Colectiv” nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de responsabilitate, empatie și solidaritate în întreaga societate, după cum arată mesajul de pe site-ul Guvernului.

Premierul subliniază că procesul de recâștigare a încrederii trebuie parcurs împreună, de stat și societate, prin implicarea oamenilor cu expertiză, a societății civile și printr-o atitudine politică responsabilă. El critică pasivitatea politicienilor, afirmând că soluția nu este „să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”.

„Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave. Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, a transmis premierul.

Bolojan afirmă că tragedia din 2015 rămâne o lecție despre importanța legilor corecte și a instituțiilor care trebuie să vegheze la respectarea lor. Premierul arată că siguranța cetățenilor depinde direct de capacitatea statului de a reacționa eficient în situații de urgență. În acest context, el evocă recenta tragedie din Rahova, spunând că ea a reconfirmat cât de vulnerabil este încă sistemul de intervenție.

Bolojan: Statul a făcut reforme insuficiente după Colectiv

Șeful Guvernului recunoaște că, deși după incendiul din Colectiv au fost făcute modificări legislative și procedurale în domeniul siguranței la incendii și al intervențiilor medicale, acestea sunt insuficiente. Potrivit lui Bolojan, statul român are încă multe lucruri de schimbat în modul în care se raportează la cetățeni și la societate.

„Modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate. Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă. Atitudinea politică responsabilă, de asemenea”, transmite premierul.

