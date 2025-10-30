Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la Colectiv: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”

INCENDIU IN COLECTIV
30-10-2025 | 17:28
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Ilie Bolojan a transmit, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. Premierul a vorbit despre victimele acestei tragedii, dar și despre responsabilitatea statului față de cetățeni.

autor
Adrian Popovici

Premierul își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor și cu supraviețuitorii, amintind că „Colectiv” nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de responsabilitate, empatie și solidaritate în întreaga societate, după cum arată mesajul de pe site-ul Guvernului.

Premierul subliniază că procesul de recâștigare a încrederii trebuie parcurs împreună, de stat și societate, prin implicarea oamenilor cu expertiză, a societății civile și printr-o atitudine politică responsabilă. El critică pasivitatea politicienilor, afirmând că soluția nu este „să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”.

Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave. Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, a transmis premierul.

Bolojan afirmă că tragedia din 2015 rămâne o lecție despre importanța legilor corecte și a instituțiilor care trebuie să vegheze la respectarea lor. Premierul arată că siguranța cetățenilor depinde direct de capacitatea statului de a reacționa eficient în situații de urgență. În acest context, el evocă recenta tragedie din Rahova, spunând că ea a reconfirmat cât de vulnerabil este încă sistemul de intervenție.

Citește și
ranit, ars, Colectiv
Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”

Bolojan: Statul a făcut reforme insuficiente după Colectiv

Șeful Guvernului recunoaște că, deși după incendiul din Colectiv au fost făcute modificări legislative și procedurale în domeniul siguranței la incendii și al intervențiilor medicale, acestea sunt insuficiente. Potrivit lui Bolojan, statul român are încă multe lucruri de schimbat în modul în care se raportează la cetățeni și la societate.

Modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate. Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă. Atitudinea politică responsabilă, de asemenea”, transmite premierul. 

Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO

Sursa: Guvernul României

Etichete: colectiv, ilie bolojan,

Dată publicare: 30-10-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
VIDEO. Prima apariție publică a solistului formației Goodbye To Gravity, Andrei Găluț, la 10 ani de la tragedia din Colectiv
Stiri actuale
VIDEO. Prima apariție publică a solistului formației Goodbye To Gravity, Andrei Găluț, la 10 ani de la tragedia din Colectiv

La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienței în fața suferințelor provocate de corupție, Andrei Găluț, alături de 10 supraviețuitori muzicieni, a lansat ”The Memento Project”.

Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”
Stiri actuale
Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comemorat joi zece ani de la tragedia de la Colectiv, descriind perioada ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru sistemul medical românesc.

Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor din Clubul Colectiv, la zece ani de la tragedie. FOTO
Stiri actuale
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor din Clubul Colectiv, la zece ani de la tragedie. FOTO

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţă, o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa, în urmă cu zece ani, în incendiul produs în Clubul Colectiv din Capitală.

Recomandări
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe
Stiri actuale
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin
Stiri externe
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28