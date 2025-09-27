Un român a creat o platformă care măsoară performanța inteligenței artificiale în timp real. Cum funcționează
Inteligența Artificială are momente când „obosește”. Atunci când prea mulți oameni o folosesc, companiile reduc din putere, ca să ajungă câte un pic la toată lumea.
Doar că această „oboseală” a sistemului se traduce prin răspunsuri mai lente și mai puțin detaliate, iar utilizatorii sunt primii care simt asta. Un român a făcut o platformă care analizează în timp real eficiența modelelor.
