Un român a creat o platformă care măsoară performanța inteligenței artificiale în timp real. Cum funcționează

iLikeIT
27-09-2025 | 10:37
Inteligența Artificială are momente când „obosește”. Atunci când prea mulți oameni o folosesc, companiile reduc din putere, ca să ajungă câte un pic la toată lumea.

autor
Marian Andrei

Doar că această „oboseală” a sistemului se traduce prin răspunsuri mai lente și mai puțin detaliate, iar utilizatorii sunt primii care simt asta. Un român a făcut o platformă care analizează în timp real eficiența modelelor.

Sursa: Pro TV

Etichete: aplicatie, i like it, inteligenta artificiala,

Dată publicare: 27-09-2025 10:37

