Trei dintre cele mai puternice laptopuri ale momentului, prezentate la iLikeIT. Ce au schimbat producătorii

Trei dintre cele mai puternice laptopuri au fost prezentate în ediția de joi a emisiunii iLikeIT.

MacBook Pro de 14 inch vine cu noul procesor M5, iar ca design nu sunt multe lucruri diferite. Rămâne în continuare un laptop destul de practic. Are și MagSafe, acel tip de încărcător care poate fi detașat ușor în cazul în care ne împiedicăm de cablu.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













