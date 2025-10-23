Galaxy XR, noile căști cu realitate augmentată de la Samsung. Detalii la iLikeIT

În ediția de joi de la iLikeIT avem un nou produs interesant de la Samsung. Se numește Galaxy XR.

Este vorba de niște căști cu realitate augmentată și un răspuns la căștile pe care Apple le vinde nu chiar cu așa mare succes.

Ce este interesant la căștile de Samsung este că vin construite pe ecosistemul Android, adică aplicațiile care funcționează pe telefonul mobil ori pe tabletă le putem rula și pe acești ochelari.

