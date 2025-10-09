Cum să folosești telefoanele și laptopurile fără să-ți strici postura. Sfaturi pentru un spate sănătos în era gadgeturilor

Orele petrecute la birou sau cu telefonul în mână par inofensive, dar ne pot deforma postura. Vedem azi, la iLikeIT, cum ar trebui să folosim gadgeturile corect, fără să ne stricăm spatele.

Tehnologia are și părți bune, dar și părți rele, iar acestea din urmă pot avea de multe ori impact direct asupra corpului nostru.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

