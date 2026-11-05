Concluziile organizaţiei non-profit METR, specializată în siguranţa AI, publicate joi, oferă unele dintre cele mai clare dovezi de până acum că AI îşi accelerează propria dezvoltare, deschizând potenţial calea către autoîmbunătăţirea recursivă (RSI) - situaţia în care sistemele AI pot crea versiuni mai puternice ale lor însele, fără intervenţie umană.

METR estimează că inteligenţa artificială ar putea fi responsabilă pentru aproximativ 80% din accelerarea actuală, deşi cercetătorii subliniază că această cifră este incertă. Totodată, ei nu au identificat dovezi concludente privind existenţa unor obstacole majore care ar putea încetini progresul modelelor AI pe parcursul anului viitor.

"Suntem convinşi că această accelerare nu se datorează unei intensificări a scalării puterii de calcul utilizate în antrenare", a precizat organizaţia METR, cunoscută şi sub denumirea de Model Evaluation and Threat Research.

Totuşi, organizaţia a avertizat că AI nu este capabilă deocamdată să genereze contribuţii extrem de semnificative şi pe deplin autonome în etapele esenţiale ale antrenării modelelor.

Perspectiva unei "autoîmbunătăţiri recursive" a generat în ultimele luni o serie de avertismente din partea unor cercetători din sectorul AI, potrivit cărora astfel de sisteme ar putea deveni dificil de aliniat cu obiectivele umane, de monitorizat şi de controlat, reprezentând, potenţial, o ameninţare existenţială pentru omenire.

O astfel de schimbare ar putea avea implicaţii de amploare pentru o industrie care a cheltuit sute de miliarde de dolari pe construirea unei infrastructuri de calcul destinate antrenării unor modele avansate, întrucât însăşi inteligenţa artificială ar putea deveni un motor important al progresului tehnologic.

Evaluarea realizată de METR timp de 11 săptămâni, bazată pe cercetări confidenţiale, interviuri şi date privind performanţa unor modele încă nelansate, a dezvăluit că abilităţile modelelor Anthropic s-au îmbunătăţit de 1,9 ori mai rapid decât o făceau în trecut, începând din octombrie 2025.